Schröder verliert mit Atlanta gegen Memphis

NBA

Gegen Memphis reichte es für Schröder und die Hawks am Donnerstag nicht.

Atlanta - Die Memphis Grizzlies waren einfach zu stark: Dennis Schröder musste mit seinen Atlanta Hawks in der NBA die zweite Niederlage hintereinander einstecken.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA die zweite Niederlage in Folge kassiert. Das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia unterlag in eigener Halle den Memphis Grizzlies mit 91:103. Spielmacher Schröder blieb dabei mit zehn Punkten und lediglich drei Assists unter seinen Möglichkeiten.

Die Hawks liegen dennoch weiter klar auf Play-off-Kurs. Mit 37 Siegen bei nun 31 Niederlagen steht das Team auf dem fünften Platz der Eastern Conference.

Superstar Russell Westbrook arbeitete derweil weiter an einem NBA-Rekord. Beim 123:102 seiner Oklahoma City Thunder bei den Toronto Raptors gelang dem 28-Jährigen sein 34. Triple-Double der Saison: Westbrook kam auf 24 Punkte, 10 Rebounds und 16 Assists. Damit bleibt er dem legendären Oscar Robertson auf den Fersen. Dieser hält die Bestmarke von 41 Triple-Doubles in einer Spielzeit (1961/62).

Der schon für die Play-offs qualifizierte Vizemeister Golden State Warriors sicherte durch den 122:92-Sieg gegen Orlando Magic zudem vorzeitig den ersten Rang in der Pacific Division.

