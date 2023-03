MMA-Star (27) tot: Er kämpfte tagelang vergeblich um sein Leben

Von: Sascha Mehr

Ein MMA-Star liegt nach einem schweren Motorradunfall in Italien mehrere Tage im Koma und verliert schließlich den Kampf um sein Leben.

Mailand - Die Trauer in der internationalen Kampfsportszene ist groß, denn MMA-Kämpfer Iuri Lapicus ist tot. Nach Informationen der britischen Boulevardzeitung The Sun hatte der 27-Jährige am Freitag (17. März) im italienischen Mailand einen schweren Motorradunfall. Das italienische Medium Milano Today berichtete, dass der MMA-Star in der Mailänder Innenstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und beim Sturz meterweit weg geschleudert wurde.

MMA-Kämpfer tot nach Motorradunfall in Mailand

Lapicus wurde nach Wiederbelebungsmaßnahmen mit einem Hubschrauber in eine Mailänder Klinik geflogen und fiel ins Koma. Nach drei Tagen verlor er den Kampf um sein Leben und starb an seinen beim Motorradunfall erlittenen Verletzungen. In der MMA-Szene galt der 27-Jährige als eines der vielversprechendsten Talente, das eine große sportliche Zukunft gehabt hätte. Seinen größten Kampf hatte Lapicus im April 2019, als er gegen den ehemaligen UFC-Leichtgewichts-Champion Eddie Alvarez in den Käfig stieg.

Iuri Lapicus, seit 2019 Profi, konnte in seiner MMA-Karriere 14 von 16 professionellen Kämpfen für sich entscheiden und war Mitglied des Boxstalls One Championship. Im August 2022 bestritt er seinen letzten Kampf, Gegner war damals Zebaztian Kadestam aus Schweden. Seine ehemalige Organisation bestätigte auf Twitter den Tod des 27-Jährigen per Nachruf: „Das One Championship-Team ist bestürzt und traurig über den tragischen Tod von Iuri Lapicus. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seinen Liebsten. Ruhe in Frieden, Iuri.“

MMA-Kämpfer tot: Große Anteilnahme auf Instagram

Nicht nur Fans trauern um Iuri Lapicus, sondern auch Freunde, Weggefährten und Kollegen. „So will ich dich in Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden“, schrieb beispielsweise der italienische Kickboxer Giorgio Petrosyan unter ein Bild von sich und Lapicus, das er auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Auch auf dem Instagram-Account des Verstorbenen ist die Anteilnahme riesig. „Ich habe dich getroffen, als du Sicherheitsdienst für uns gemacht hast, toller Kerl, der immer verfügbar ist. Das Leben gibt und nimmt es weg, aber das jetzt war wirklich unfair. Herzliches Beileid an die Familie. Ruhe in Frieden Champion, du wirst ein Krieger des Himmels sein“ kommentierte ein User den letzten Post von Lapicus. (smr)