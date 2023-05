Schumacher-Tochter Gina zeigt sich erneut mit ihrem Freund – dieses Mal bei wichtigem Sportevent

Von: Christoph Wutz

Normalerweise ist Gina Schumacher dem Reitsport zugetan. Jetzt verfolgte sie aber auch begeistert ein Eishockey-Spiel – mit ihrem Freund.

Dallas – Gina Schumacher posiert für gewöhnlich nicht oft mit ihrem Freund und hält ihr Liebesleben privat. Umso überraschender ist der derzeitige Trend: Nach einem gemeinsamen Social-Media-Post vor wenigen Tagen zeigte sich die Tochter von Formel-1-Ikone Michael Schumacher jetzt erneut mit ihrem Lebenspartner. Zusammen besuchten die beiden ein Eishockey-Spiel in Dallas in den USA – und wurden Zeuge eines denkwürdigen NHL-Abends.

Gina-Maria Schumacher Geboren: 21. Februar 1997 (Alter: 26 Jahre), Wipperfürth Disziplin: Reining (Dressur im Westernreiten) Größte Erfolge: Europameisterin 2013, Weltmeisterin 2017

Tochter von Michael Schumacher besucht NHL-Match in Dallas – und zeigt sich erneut mit ihrem Freund

Die 26-Jährige teilte jetzt auf Instagram ein Bild mit ihrem Freund, das sie, umgeben von anderen Anhängern, euphorisch im Zuschauerrang des American Airlines Center in Dallas zeigt. Es ist der zweite Auftritt mit ihrem Partner innerhalb kurzer Zeit. Jüngst hatte Schumacher ihre Fans begeistert, als sie ein seltenes Liebesbekenntnis an ihren Freund teilte. Anlass des Stadionbesuchs der beiden, die seit über sechs Jahren ein Paar sind, war die Eishockey-Partie der Dallas Stars gegen die Seattle Kraken, das am Montagabend stattfand.

Es war aber kein gewöhnliches Match: Vielmehr ging es für beide Klubs um alles, schließlich trugen sie in der Nacht von Montag auf Dienstag das letzte Duell des Playoff-Viertelfinals der höchsten nordamerikanischen Profi-Liga im Best-of-Seven-Modus aus. Zuvor hatte es nach sechs Begegnungen 3:3 gestanden, die Entscheidung musste also im siebten Spiel fallen.

Gina Schumacher besuchte mit ihrem Freund ein Eishockey-Spiel in Dallas. © Screenshot (2): Gina Schumacher/Instagram

„Go Dallas Stars“: Schumacher-Tochter Gina und ihr Partner feuern Eishockey-Mannschaft an

Wem die Tochter von Corinna Schumacher und ihr Freund dabei die Daumen drückten, zeigten beide deutlich. Während ihr Partner einen grünen Pullover der texanischen Heimmannschaft trug, versah die Westernreiterin selbst ihren Beitrag mit dem Zusatz „Go Dallas Stars“. Doch nicht nur das: Sie fügte dem Posting auch vielsagend sieben Sterne hinzu – im siebten Match sollten sich also, so die Hoffnung Schumachers, die Gastgeber aus Dallas durchsetzen.

Und die tatkfräftigen Anfeuerungsbemühungen des Paares zeigten Wirkung: Zuerst brachte Dallas‘ Topscorer Roope Hintz seine Mannschaft nach 36 Minuten in Front, ehe Wyatt Johnston im letzten Drittel auf 2:0 erhöhte. Anschließend kamen die Kraken aber zurück und erzielten in Person von Oliver Bjorkstrand 19 Sekunden vor Spielende den Anschlusstreffer. Danach warfen sie nochmals alles nach vorne – vergebens. Das konstatierte nach der Partie auch der deutsche Torhüter von Seattle, Philipp Grubauer, der vor zwei Jahren zum drittbesten Goalie der NHL ausgezeichnet worden war, nach der Partie: „Leider ist uns die Zeit ausgegangen.“

Im Video: der ektastische Jubel der Eishockey-Fans um Schumacher-Tochter Gina und ihren Lebensgefährten

Lieblingsklub von Michael Schumachers Tochter Gina und ihrem Freund kämpft jetzt um NHL-Titel

Damit stehen die Stars nach dem 2:1-Erfolg und 4:3-Gesamtsieg jetzt im Halbfinale der NHL-Playoffs, das zugleich das Finale der Western Conference ist. Ab der Nacht auf Samstag kämpfen sie gegen die Vegas Golden Knights um den Finaleinzug, erneut in einer Best-of-Seven-Serie. Die Knights warfen die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl aus dem Titelrennen.

Auf dem Weg zum womöglich zweiten Stanley-Cup-Sieg nach 1999 kann der Klub aus Dallas dabei wohl erneut auf die Unterstützung von Eishockey-Fan Gina Schumacher und ihrem Freund bauen. Ihr Bruder Mick Schumacher setzt hingegen auf die Kraft seines Sternzeichens – auch bei seiner angestrebten Rückkehr in die Formel 1. (wuc)