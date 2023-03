Ralf zeichnet eindeutiges Haas-Szenario mit Michael Schumacher: „Wenn mein Bruder vor Ort gewesen wäre“

Von: Christoph Klaucke

Mick Schumacher war in seinen ersten beiden Formel-1-Jahren Anfeindungen seines Chefs ausgesetzt. Onkel Ralf ist sich sicher, dass sein Bruder Michael Schumacher geholfen hätte.

Dschidda – Mick Schumacher bekam in seinen ersten beiden Jahren in der Formel 1 die knallharte Seite des Geschäfts zu spüren. Von seinem Teamchef bei Haas, Günther Steiner, wurde der Rookie eiskalt abserviert und regelrecht aus seinem Cockpit geekelt. Mittlerweile ist der Sohn von Michael Schumacher Ersatzmann bei Mercedes und McLaren. Mit seinem berühmten Vater an seiner Seite hätte sich die Situation womöglich anders dargestellt, meint zumindest Micks Onkel und Michaels Bruder Ralf Schumacher.

Name: Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 in Hürth Ehepartnerin: Corinna Schumacher (verh. 1995) Kinder: Mick Schumacher, Gina-Maria Schumacher Größter Erfolg: Formel-1-Weltmeister (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Michael Schumacher fehlt Sohn Mick in der Formel 1

Der tragische Ski-Unfall von Michael Schumacher vor mehr als neun Jahren hat eine riesige Lücke in die Schumi-Familie gerissen. Mick Schumacher, der am Mittwoch (22. März) seinen 24. Geburtstag feiert, musste auf dem Weg zu seinem F1-Traum ohne die Unterstützung seines Vaters auskommen.

Man muss kein Experte sein, um zu erahnen, wie wertvoll die Tipps des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters für die Entwicklung von Mick gewesen wären. Der Nachwuchs vermisst besonders die persönlichen Gespräche mit seinem Vater. „Ich würde alles aufgeben, nur für das“, sagte Mick in der Netflix-Doku über Michael Schumacher und ergänzt, dass es ein bisschen unfair sei, dass sie solche privaten Augenblicke und Erlebnisse wie vor dem Sturz nicht mehr teilen können.

Ralf zeichnet ein Haas-Szenario mit Bruder Michael Schumacher. © Erlhof/Imago

Ralf zeichnet eindeutiges Haas-Szenario mit Michael Schumacher: „Wenn mein Bruder vor Ort gewesen wäre“

In der komplizierten Phase bei Haas hat Michael Schumacher besonders gefehlt. Der Teamchef äußerte sich auch aufgrund einiger Fehler und Unfälle immer wieder abfällig, beispielsweise enthüllt die Netflix-Doku „Drive to Survive“ Günther Steiners Telefonate über Mick Schumacher. Sogar von Mobbing war die Rede.

„Wenn mein Bruder vor Ort gewesen wäre, hätte sich Günther Steiner oft anders verhalten“, sagt Ralf Schumacher in einem Interview mit dem Express über die Aussagen des Südtirolers gegenüber seines Neffen, mit denen er oft über das Ziel hinausschoss. Mit einem Michael Schumacher an der Rennstrecke hätte sich Steiner wohl den ein oder anderen Spruch verkniffen, zudem hätte der Rekord-Weltmeister mit all seiner Erfahrung vermitteln können. Diese Rolle nahm zum Teil Ralf Schumacher ein, konnte seinen Bruder aber naturgemäß nicht voll ersetzen.

Haas-Teamchef tritt gegen Mick nach – Was wohl Michael Schumacher gesagt hätte?

„Als gestandener Mann geht man mit einem jungen Menschen nicht so um. Druck muss jeder aushalten in der Formel 1. Aber das war einfach zu viel“, schimpft Ralf Schumacher, der Mick des Öfteren vor Kritik in Schutz nahm und sich über den Haas-Boss lustig gemacht hat. „Wenn man mit meiner Familie so umgeht, gefällt mir das als Ralf Schumacher eben nicht.“

Schwer zu glauben, aber wahr: Nach dem Saisonstart ging der Formel-1-Zoff weiter und der Ex-Boss trat erneut gegen Mick Schumacher nach. In diesen Momenten möchte man sich gerne vorstellen, wie wohl der stets schlagfertige Michael Schumacher seinen Sohn vor den Haas-Attacken verteidigt hätte. Leider ist dem nicht so: Mick muss nun das Beste aus den gegebenen Möglichkeiten machen, wie auch sein Onkel fordert.

Ralf sieht Formel-1-Zukunft von Mick in Gefahr – Michael Schumacher hätte entscheidende Rolle spielen können

„Grundsätzlich muss er sehr viel lernen – alles aufsaugen, was es bei Mercedes gibt. Er hat aber leider nicht die Möglichkeit, das Auto direkt auf der Strecke zu fühlen. Was er aber sehr wohl machen kann: Im Simulator zeigen, dass seine Arbeit Früchte trägt, seine getesteten Änderungen für die Stammfahrer Lewis Hamilton und George Russell Sinn ergeben und das Auto besser wird“, so der gutgemeinte Ratschlag von Ralf Schumacher an seinen Neffen. „Ansonsten muss er abwarten, dass er eine Chance auf einen Einsatz bekommt und dann zuschlagen.“

Ob Mick Schumacher diese Chance in der Formel 1 noch einmal bekommen wird, ist aktuell nicht sehr wahrscheinlich. Wieder ein Stammcockpit zu ergattern, wird laut Ralf Schumacher alles andere als leicht. „Er braucht gerade viel Geduld und auch ein wenig Glück, um wieder ein Cockpit zu bekommen“, meint der 47-Jährige. Papa Michael Schumacher, der einer Formel-1-Legende Tipps für die Liebe mit einer Oscar-Gewinnerin gab, hätte hier und da sicherlich nachhelfen können. (ck)