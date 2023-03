Michael Schumacher verliert Erinnerungen an die Heimat: Dorf wird abgerissen

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Michael Schumacher verliert sein Heimatdorf, das wegen des Tagebau Hambach abgerissen wird. Wichtige Erinnerungen verschwinden, doch es gibt drei Ausnahmen.

Kerpen-Manheim – Michael Schumacher hat als Rekordweltmeister der Formel 1 Legendenstatus erreicht. Dadurch gewann auch sein Heimatdorf immens an Bekanntheit. In Kerpen-Manheim hat er unter anderem seine Frau Corinna Schumacher geheiratet und mit ihr sein erstes Haus bezogen. Das Dorf wird jedoch nun abgerissen. Bis auf wenige Ausnahmen fällt der Ort dem Tagebau Hambach zum Opfer.

Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 (Alter 54 Jahre), Hürth Nationalität: Deutsch Team: Mercedes AMG Petronas F1 Team (bis 2012) Größter Erfolg: Formel-1-Weltmeister (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Michael Schumachers Heimatdorf wird dem Erdboden gleichgemacht – es gibt drei Ausnahmen

2024 sollen die Bagger das Dorf erreicht haben und dem Erdboden gleich machen. Schon jetzt ist Kerpen-Manheim aber ein Geisterdorf. Express-Informationen zufolge harren derzeit nur noch zwölf Menschen im Heimatdorf von Michael Schumacher aus.

Es gibt einige wenige Ausnahmen, die vom Abriss verschont bleiben werden. Darunter befinden sich die Kirche im Dorf sowie das Elternhaus von Michael Schumacher. Auch die legendäre Kartbahn Erftlandring bleibt bestehen. Jedoch ist das Haus in der Forsthausstraße 92, in dem Schumacher seine erste Mietwohnung mit seiner Frau Corinna bezogen hat, nicht mehr vorhanden.

Michael Schumachers Heimatdorf wird abgerissen © IMAGO: Motorsport Images / picture alliance/dpa | Oliver Berg (Montage)

Michael Schumacher verliert Erinnerungen an die Heimat: Dorf wird abgerissen

Kerpen-Manheim liegt etwa 40 Kilometer südwestlich von Köln. Nur drei Kilometer weiter ist der berühmte Hambacher Forst, der seit 2012 immer wieder besetzt und geräumt wird. Bis der Tagebau Hambach 2024 in Kerpen-Manheim angekommen ist, dauert es noch etwas. Wie der einstige Formel-1-Weltmeister die Nachricht über den Abriss aufgenommen hat, lässt sich wegen der Rätsel um seinen Gesundheitszustand nicht sagen.

In der letzten Zeit wurden Fans des ehemaligen Rennfahrers Michael Schumacher überrascht, als in der Fernsehserie „Drive to Survive“ unveröffentlichte Bilder von ihm gezeigt wurden. Obwohl er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, bleibt zumindest ein Teil seines Erbes erhalten. Die Kartbahn Erftlandring, auf der Schumacher als Kind und Jugendlicher trainierte, bleibt bestehen und veranstaltet auch weiterhin Rennen. Kürzlich fand dort der KCK Frühjahrscup statt.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christoph Klaucke sorgfältig überprüft.