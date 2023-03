Tennis-Ikone besiegt den Krebs zum zweiten Mal: „Dachte, ich könnte das nächste Weihnachten nicht erleben“

Von: Marius Epp

Martina Navratilova ist eine Kämpfernatur – nicht nur auf dem Tennisplatz. © IMAGO/Rob Prange

Tennis-Legende Martina Navratilova hat den Kampf gegen den Krebs schon zum zweiten Mal gewonnen. Sie gibt ein emotionales Interview.

München – Natürlich war die Angst selbst bei der unbändigen Kämpferin Martina Navratilova enorm – schließlich hatte sie mit ihrem gnadenlosen Gegner schon einmal gerungen. Nach der niederschmetternden erneuten Krebs-Diagnose habe sie drei Tage mit der „totalen Panik“ verbracht, erzählte die Tennis-Legende, „dass ich das nächste Weihnachten nicht mehr erleben könnte“. Dann nahm sie den Kampf wieder auf – und meldete sich nun mit umso erfreulicheren Nachrichten zurück.

Martina Navratilova Geboren: 18. Oktober 1956 (Alter 66 Jahre), Prag, Tschechien Grand-Slam-Siege (Einzel): 18 Grand-Slam-Siege (Doppel und Mixed): 41 Karrierebilanz: 747:143

Tennis-Ikone Navratilova ist „krebsfrei“

„So weit sie wissen, bin ich krebsfrei“, sagte die 66-Jährige in einem emotionalen Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan zur Einschätzung der Ärzte. Anfang Januar hatte Navratilova ihre erneute Erkrankung öffentlich gemacht, sowohl Kehlkopf- als auch Brustkrebs waren im frühen Stadium festgestellt worden.

Bereits 2010 war bei der gebürtigen Tschechoslowakin Navratilova, die 1981 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte, erstmals Brustkrebs diagnostiziert worden. Den unbändigen Willen, mit dem die blonde Athletin mit der markanten Brille unglaubliche 59 Grand-Slam-Titel (18 im Einzel) gesammelt hatte, legte sie auch beim Kampf gegen den Krebs an den Tag.

Martina Navratilova: „Aufgeben ist einfach nicht in meiner DNA“

„Aufgeben ist einfach nicht in meiner DNA“, sagte Navratilova, auch wenn sie im Rückblick auf den zermürbenden Mix aus Chemo- und Strahlentherapie in den vergangenen Wochen zugab: „Das war definitiv das Schwierigste, was ich je gemacht habe.“ Fast sieben Kilogramm habe sie abgenommen. Den Plan, mit ihrer Lebensgefährtin ein Kind zu adoptieren, musste sie auf Eis legen.

Navratilova erzählte, welcher Song ihr bei der Strahlentherapie geholfen habe: „Einmal suchte ich mir Elton John aus und dann hat er angefangen, den Song ‚I‘m Still Standing‘ zu singen, den er mir 1980 bei den French Open gewidmet hatte.“

Während ihrer Behandlung habe sie sich auch mit einer „Bucket List“ beschäftigt, mit Dingen, die sie vor ihrem Tod unbedingt noch erleben wolle. Darauf stand etwa, ein „Wahnsinnsauto“ zu fahren, verriet Navratilova. Dem kann sie sich nun voll positiver Energie und ohne Angst widmen. (epp/SID)