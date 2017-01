Live-Ticker: Deutschland will Serie fortsetzen

Vierter Sieg angepeilt

+ © dpa Handball WM: Deutschland will nach Saudi-Arabien auch Weißrussland keine Chance lassen. © dpa

Rouen - Viertes Spiel, vierter Sieg? Gegen Weißrussland will Deutschland bei der Handball-WM seine Serie fortsetzen. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Weißrussland -:- (-:-) Beginn 17.45 Uhr

+++ Viertes Spiel, vierter Sieg? Die deutschen Handballer spielen eine souveräne Vorrunde bei dieser Handball-WM in Frankreich. Gegen Weißrussland soll der Siegeszug fortgesetzt werden, damit es am Freitag gegen Kroatien zum Showdown um den Gruppensieg kommen kann.

Vorbericht

„Was ist das für 1 Handball-WM“, würde es in der heutigen Jugendsprache wohl heißen. Das DHB-Team um Kapitän Uwe Gensheimer zelebriert gegen zugegebenermaßen harmlose Gegner feinsten Handballsport. Nach einem knappen Erfolg über Ungarn, folgte eine Gala gegen Chile. Auch am Dienstag ließ die Mannschaft von Dagur Sigurdsson, dem scheidenden Coach, Saudi-Arabien nicht den Hauch einer Chance. Bereits zur Pause führten die Deutschen mit 21:13, am Ende stand es 38:24.

Auch Weißrussland ist nicht die Härteprobe vor dem Herren. Allerdings darf man die Mannschaft von Juri Schewzow nicht komplett unterschätzen. Der wohl gefährlichste Mann auf dem Feld ist Siarhei Rutenka, der links im Rückraum spielt. Er spielte auch schon beim Top-Verein FC Barcelona.

Dennoch sollte das DHB-Team auch gegen Weißrussland keine Probleme haben, den vierten Sieg im vierten Spiel einzufahren. Denn am Freitag steht dann das letzte Gruppenspiel, wahrscheinlich um den ersten Platz, gegen Kroatien an.

sap