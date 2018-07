Deutsches Duo marschiert: Kerber und Görges stehen im Viertelfinale von Wimbledon

Beide gewinnen in zwei Sätzen

Angelique Kerber und Julia Görges haben ihre Erfolgsserien in Wimbledon fortgesetzt. Die beiden Davis-Cup-Spielerinnen haben nach ungefährdeten Siegen das Viertelfinale erreicht.

Wimbledon - Julia Görges und Angelique Kerber stehen beim Major-Klassiker im Rasen-Mekka von Wimbledon jeweils im Viertelfinale. Nur 25 Minuten nachdem Görges durch ein 6:2, 6:3 gegen die Kroatin Donna Vekic erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier die Runde der letzten 16 erreicht hatte, zog Kerber durch ein 6:3, 7:6 (7:5) gegen Belinda Bencic (Schweiz) nach.

Am Dienstag kämpft die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber dort gegen die Russin Daria Kassatkina oder Alison van Uytvanck (Belgien) um ihren dritten Halbfinal-Einzug in Wimbledon nach 2012 und 2016. Görges bekommt es derweil mit der Niederländerin Kiki Bertens (Nr. 20) zu tun. Gegen die 26-Jährige hat ihre bisherigen zwei Duelle, allerdings auf deren eigentlichem Lieblingsbelag Sand, jeweils verloren.

Kerber zum fünften Mal im Wimbledon-Viertelfinale

Bei den vier Major-Turnieren war Görges zuvor fünfmal im Achtelfinale ausgeschieden. In Wimbledon war sie 2011 und 2012 jeweils in Runde drei gescheitert, hatte anschließend fünf Auftaktniederlagen in Serie kassiert. Kerber steht derweil zum fünften Mal in ihrer Karriere unter den letzten Acht des prestigeträchtigen Rasen-Klassikers in London.

Gegen die von Kerbers langjährigem Coach Torben Beltz trainierte Vekic hatte sich Görges von Beginn an auf ihren starken Aufschlag verlassen können. Nachdem ihr das erste Break des Tages zum 4:2 geglückt war, gewann sie den ersten Satz souverän. Auch im zweiten Durchgang führte sie schnell mit 3:0. Im Endeffekt kassierte Görges im gesamten Match kein Break.

Das Duell zwischen Kerber und Bencic war zu Beginn sehr ausgeglichen. Nach dem ersten Break des Tages lag die Deutsche mit 1:3 zurück, ehe sie durch fünf Spielgewinne in Folge den ersten Satz doch noch für sich entschied. Im zweiten Satz wogte das Match hin und her, ehe sich Kerber mit einem nervenstarken Schlussspurt durchsetzte.

Federer braucht auch gegen Mannarino nur drei Sätze

Titelverteidiger Roger Federer erreichte im Eiltempo das Viertelfinale. Der topgesetzte achtmalige Champion gewann gegen den Franzosen Adrian Mannarino (Nr. 22) in nur 1:45 Stunden 6:0, 7:5, 6:4. Insgesamt hat der Schweizer bei der diesjährigen Austragung des Rasen-Klassikers erst 6:08 Stunden auf dem Platz gestanden. Seinen nächsten Gegner ermitteln Kevin Anderson (Südafrika/Nr. 8) und Gael Monfils (Frankreich).

Souverän weiter kam am Montag auch sein Dauerrivale Rafael Nadal. Der Spanier (Nr. 2) setzte sich gegen Jiri Vesely (Tschechien) mit 6:3, 6:3, 6:4 durch. Nadal ist ebenfalls noch ohne Satzverlust. Er trifft am Mittwoch auf Juan Martin Del Potro (Argentinien) oder Gilles Simon (Frankreich).

In den ersten drei Runden hatte der Schweizer bereits den Serben Dusan Lajovic, Lukas Lacko (Slowakei) und Jan-Lennard Struff (Warstein) jeweils in drei Sätzen bezwungen. Durch den glatten Erfolg gegen den Linkshänder Mannarino, hat Federer bei seinem Lieblings-Grand-Slam im Süden von London nun 32 Sätze in Serie gewonnen. Eine längere Serie war ihm nur zwischen 2005 und 2006 geglückt, als er 34 Durchgänge in Folge für sich entscheiden konnte.

Auch Mama Williams zieht ins Viertelfinale ein

Auch Grand-Slam-Rekordsiegerin Serena Williams hat in Wimbledon mit ihrer bislang besten Leistung im Turnierverlauf das Viertelfinale erreicht.

Die US-Amerikanerin gewann gegen die russische Qualifikantin Jewgenija Rodina in nur 62 Minuten 6:2, 6:2 und trifft nun auf die Italienerin Camila Giorgi.

In den ersten drei Runden hatte die 23-malige Major-Gewinnerin bereits die Bulgarin Wiktorija Tomowa, die Niederländerin Arantxa Rus und die Französin Kristina Mladenovic ebenfalls jeweils in zwei Sätzen geschlagen.

Die Siegerin von 2015 und 2016, die im Vorjahr aufgrund ihrer Babypause nicht am Start war, hat damit in Wimbledon 18 Matches in Folge gewonnen.

