Haas-Teamchef Steiner rudert mit Kritik an Mick Schumacher zurück

Von: Christoph Wutz

Teilen

Günther Steiner kritisierte seinen einstigen Fahrer Mick Schumacher zuletzt heftig. Jetzt stellte der Haas-Teamchef seine Aussagen klar.

Kannapolis – Versöhnung in der Formel 1? In den vergangenen Wochen schoss Haas-Teamchef Günther Steiner mehrmals scharf gegen seinen ehemaligen Piloten Mick Schumacher. Unter anderem sagte der Südtiroler über Schumi Junior, man könne „nicht auf ein totes Pferd einschlagen“. Doch nun relativierte Steiner diese Aussage – und stellte sogar ein klärendes Gespräch mit dem deutschen Fahrer in Aussicht.

Günther Steiner Geboren: 7. April 1965 (Alter: 58 Jahre), Meran, Italien Haas-Teamchef seit: 2016 Frühere Stationen in der Formel 1: u. a. Verantwortlicher der Ingenieure bei Jaguar Racing (2001 bis 2003), technischer Betriebsleiter und Direktor bei Red Bull (2005 bis 2008),

„Aussage über Mick wurde missverstanden“: Haas-Boss Steiner relativiert Kritik an Schumacher

Im Interview mit der Bild erklärte sich der Haas-Boss: „Die Aussage über Mick wurde missverstanden.“ Diese sei „eine Redewendung in Amerika. Weil man es als etwas Totes bezeichnet, klingt es extrem“, gestand Steiner ein. Er war in den Saisons 2021 und 2022 der Vorgesetzte des deutschen Fahrers gewesen, als dieser für den US-amerikanischen Teamstall unterwegs gewesen war.

Der 58-Jährige „wollte aber nicht sagen, dass Mick tot war oder so. Das war vielleicht eine ungeschickte Aussage, weil die Übersetzung auf Deutsch viel zu harsch und direkt war“, gab Steiner schonungslos zu. „Ich nehme an, dass man es anders sagen könnte, und wenn Leute das kritisieren, bin ich okay damit“, so der Haas-Verantwortliche, der sich von negativer Rezeption „nicht aus der Ruhe“ bringen lasse. „Ich lebe damit, ziehe meine Konsequenzen und mache, was ich machen will.“

Er möchte sich bald mit Mick Schumacher (r.) aussprechen: Haas-Teamchef Günther Steiner (l.). © Imago / Laci Perenyi

Kritik an Ex-Fahrer Schumacher überzogen? Haas-Teamchef Steiner hat „damals nicht darüber nachgedacht“

Obwohl er Verständnis für den Nachhall seiner Aussage aufbringen könne, habe der 58-Jährige „nicht schlecht geschlafen deswegen“. Er bereue die Äußerung nur bedingt – würde sie aber mit dem heutigen Wissen „anders formulieren“, so Steiner. „Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, weil es für mich eine Aussage war, die man so macht, wenn man auf Englisch locker spricht“, war der Haas-Teamchef gegenüber der Bild bemüht, die Aufregung um die Redewendung zu bremsen.

Wer ihn kenne, müsse mit derartigen Äußerungen umgehen können, ergänzte Steiner, dessen Fahrer Nico Hülkenberg zuletzt beim Formel-1-Rennen in Monaco einen bitteren Tag erwischte. „Mick hat mit mir nie darüber gesprochen. Es wurde auch von außen getrieben, um mich schlecht zu machen“, witterte der Haas-Teamchef eine Kampagne gegen seine Person.

Alle deutschen Formel-1-Fahrer seit 1980 Fotostrecke ansehen

Haas-Chef Steiner kündigt Unterhaltung mit Schumacher an: „Ich werde sicher mal mit ihm sprechen“

Zuletzt habe er mit Schumacher persönlich wenig Kontakt gehabt, erzählte Steiner der Bild. „Ich habe ihn kaum gesehen. Wir haben im Fahrerlager beim Reingehen mal hallo gesagt“, offenbarte der 58-Jährige. Er sieht überdies keinen Konflikt zwischen den beiden: „Ich persönlich habe mit dem Jungen kein Problem. Die Beziehung wurde schlechter gemacht, als sie war.“

Das Verhältnis von Fahrer und Teamchef sei „vielleicht nicht fantastisch“ gewesen, es war „aber bestimmt nicht schlecht“, betonte Steiner – und kündigte eine Unterredung mit dem deutschen Piloten an: „Ich werde sicher mal mit ihm sprechen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber am Eingang zur Strecke ist das nicht der richtige Ort. Das muss passieren, wenn er Zeit hat oder man sich am Flughafen trifft“, so der Südtiroler.

Gegen Steiner zurückgeschossen hatte zuletzt immer wieder Micks Onkel Ralf Schumacher – der vermutet nun, dass Red Bulls Dr. Helmut Marko eine Weiterbeschäftigung seines Neffen in der Formel 1 verhinderte. (wuc)