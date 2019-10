Gesa Krause im Urlaub: Bronze-Gewinnerin mit freizügigen Bikini-Bildern

Nach WM in Doha

+ © dpa / Michael Kappeler So strahlte Gesa Krause bei der Leichtathletik-WM in Doha über ihre Bronzemedaille. © dpa / Michael Kappeler

Deutschland fieberte mit ihr: Gesa Krause sicherte sich Bronze bei der Leichtathletik-WM in Doha. Nun zeigt sie sich herrlich entspannt im Urlaub.

Ende September begeisterte Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause ganz Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Doha/Katar. Die 27-Jährige holte sich, zum zweiten Mal nach 2015, die Bronzemedaille im 3000-Meter-Hindernislauf. Nun gönnte sich die Leitathletin eine verdiente Auszeit mit ihrem Freund - und lässt ihre Fans daran teilhaben.

Die zweimalige Europameisterin spannt in Griechenland aus - genauer: auf Mykonos. Die Inselgruppe und das sonnige Wetter scheinen ihr so gut zu gefallen, dass sie in den vergangenen Tagen zahlreiche Fotos auf ihrer Instagram-Seite postete. Ihre über 125.000 Follower dort kamen dabei in den Genuss, die Sportlerin von ihrer sexy Seite bestaunen zu können. Es sind Bilder, die Krause ganz anders zeigen als oft im Fernsehen. Nicht abgekämpft und verschwitzt nach Wettrennen, sondern als attraktive Badenixe.

Hindernis-Läuferin Gesa Krause im Badeanzug - Urlaub nach WM in Mykonos

So postete das sportliche Leichtgewicht (50 Kilogramm) mehrere Bilder von einer Bootstour im Bikini. Lässig posiert die Hessin an der Reling mit einem Glas in der Hand.

Auch am Pool lässt es sich die Sportlerin gut gehen - mit traumhafter Landschaft im Hintergrund und einer coolen Sonnenbrille auf der Nase. “Für den Moment leben“, schreibt sie dazu. Nach dem Erfolg in Doha kann sie auch ganz im Hier und Jetzt sein!

Foto ohne BH: Gesa Krause sorgt bei Männern für große Augen

Viel Aufmerksamkeit brachte der hübschen Läuferin auch ein Schnappschuss vor den berühmten Windmühlen von Mykonos ein. Darauf trägt sie ein enges Top - offensichtlich ohne BH darunter, was natürlich gleich einigen Männern auffiel. Die üblichen „Ist dir kalt“-Zoten ließen im Kommentarbereich nicht lange auf sich warten ...

Mit seinem Körper, besser gesagt mit seinem beeindruckenden Sixpack, macht auch gerade ein bekannter Fernseh-Koch auf sich aufmerksam.

Stefanie Giesinger, die Gewinnerin von „Germanys Next Topmodel“ (2014), hat fast vier Millionen Follower auf Instagram. Jüngst postete sie ein Foto ohne BH - doch der Blickwinkel war dabei etwas unglücklich.

Auch die bekannte YouTuberin Joyce Ilg postete ein freizügiges Foto auf Instagram - prompt gab es lauter unmoralische Angebote.

TV-Moderatorin Sonya Kraus veröffentlichte auf Instagram ebenfalls ein verruchtes Foto - auf dem Bild trug sie nur eine Jeans.

Für Barbara Schöneberger dagegen kam bei einem hüllenlosen Shooting der rettende Bademantel zu spät!