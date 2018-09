Furchtbares Unglück: Mann stirbt bei Marathon in Ulm

Ursache noch ungeklärt

+ © AFP / Michael Reaves Bei einem Marathon in Ulm und Neu-Ulm ist ein Läufer gestorben. © AFP / Michael Reaves

Bei einem Marathon in Ulm und Neu-Ulm ist ein Läufer gestorben. Der 30-Jährige brach auf der Zielgeraden zusammen, alle Reanimierungsversuche konnten ihn nicht retten.

Ulm - Bei einem Marathon in Ulm und Neu-Ulm ist ein Läufer gestorben. Das teilte der Veranstalter des Einstein-Marathons am Sonntag mit und bestätigte damit einen Bericht der „Schwäbischen Zeitung“. Demnach brach der 30-Jährige auf der Zielgeraden zusammen. Andere Teilnehmer hätten ihn 15 Minuten lang sofort reanimiert, bis Helfer des Roten Kreuzes bei ihm gewesen seien, berichtete die Zeitung weiter. Auf dem Weg ins Krankenhaus sei der Mann dann gestorben. Die Ursache für den plötzlichen Tod des Mannes sei noch unklar. Bei der Laufveranstaltung waren rund 13 000 Menschen am Start.

dpa