Murray bezwingt Del Potro - Französinnen obenauf

Siebter Tag bei den French Open

+ © AFP Faust geballt: Andy Murray steht nach einem Dreisatzerfolg über Juan Martin Del Potro im Achtelfinale der French Open. © AFP

Andy Murray hat nach einem Kraftakt das Achtelfinale der French Open erreicht. Der Weltranglistenerste bezwang Juan Martin Del Potro. Auch die Franzosen dürfen jubeln.

Paris - Andy Murray (30) darf weiter von seinem ersten French-Open-Titel träumen. Der topgesetzte Brite zog durch ein 7:6 (10:8), 7:5, 6:0 gegen Juan Martin Del Potro (Argentinien/Nr. 29) ins Achtelfinale von Paris ein und gewann auch die Neuauflage des olympischen Tennisfinals von Rio de Janeiro 2016.

Der ehemalige US-Open-Sieger Del Potro (28) vergab im Tiebreak des 83 Minuten dauernden ersten Durchgangs zwei Satzbälle - einen durch einen Doppelfehler. Danach war Murray auf dem Court Philippe Chatrier der dominantere Spieler.

Murray über Del Potro: Am Anfang besser

"Der Gewinn des ersten Satzes war enorm wichtig. Er hat am Anfang besser gespielt als ich", sagte der zuletzt formschwache und angeschlagene Murray: "Ich wusste, dass es ein enges Duell werden würde, ich bin zufrieden mit meiner Leistung."

Nächster Gegner des zweimaligen Wimbledon-Champions ist im Match um den Sprung ins Viertelfinale am Pfingstmontag entweder Aufschlagriese John Isner (USA/Nr. 21) oder der ungesetzte Russe Karen Kaschanow.

Der immer wieder vom Verletzungspech geplagte Del Potro, der erstmals seit 2012 wieder im Stade Roland Garros antreten konnte, litt auch diesmal unter einer Adduktorenblessur.

Murray unterlag 2016 im Finale gegen Djokovic

Im vergangenen Jahr hatte Murray beim bedeutendsten Sandplatzturnier erstmals im Endspiel gestanden, dort aber gegen Novak Djokovic (Serbien) verloren. Der Titel von Paris fehlt dem Schotten ebenso noch in seiner Grand-Slam-Sammlung wie der Coup bei den Australian Open.

Bei den US Open (2012) sowie in Wimbledon (2013 und 2016) hatte er bereits triumphieren können. Sicher ist, dass Murray die Spitze des Rankings in Frankreich nicht verlieren kann.

Drei Französinnen steht im Achtelfinale

Derweil hat der Traum vom ersten Titelgewinn einer Französin seit 17 Jahren weitere Nahrung bekommen. In Alizé Cornet und Caroline Garcia schafften in Paris zwei weitere Spielerinnen aus dem Land des Gastgebers den Sprung ins Achtelfinale. Cornet gewann gegen die an Nummer neun gesetzten Polin Agnieszka Radwanska klar mit 6:2, 6:1. Garcia rang Su-Wei Hsieh aus Taiwan mit 6:4, 4:6, 9:7 nieder. Am Freitag hatte beim mit 33,8 Millionen Euro dotierten Tennis-Spektakel bereits Kristina Mladenovic die dritte Runde überstanden.

Damit stehen zum ersten Mal seit 1994 wieder drei Französinnen im Achtelfinale. Der letzte Triumph einer Lokalmatadorin im Stade Roland Garros datiert aus dem Jahr 2000. Damals gewann Mary Pierce im Finale gegen die Spanierin Conchita Martinez.

sid, dpa