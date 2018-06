Zverev gegen Thiem im Live-Ticker: Österreicher holt den ersten Satz

Viertelfinale der French Open 2018

Im Viertelfinale der French Open 2018 trifft Alexander Zverev auf Dominic Thiem. Verfolgen Sie das deutsch-österreichische Duell in unserem Live-Ticker.

Viertelfinale der French Open 2018: Alexander Zverev - Dominic Thiem 0:1 (4:6; 1:1)

15.01 Uhr: Zverev hat im Vergleich zu Thiem größere Probleme, seinen Aufschlag durchzubringen. Das liegt aber nicht an der Angabe an sich, sondern viel mehr an kleineren Unkonzentriertheiten. Zverev versucht viel, doch der Erfolg bleibt aus. Bei eigenem Aufschlag liegt Zverev jetzt 15:30 hinten.

14.59 Uhr: Was für Geschosse! Wieder ein extrem schneller Aufschlag von Thiem, der ihm das 1:1 sichert.

14.58 Uhr: Thiem legt bei seinen Aufschlägen gerade wieder einiges an Tempo zu! Die stellen Zverev vor Probleme, der 21-Jährige kommt nicht wirklich ins Spiel. 0:40.

14.57 Uhr: Weiter geht‘s! Ist das ein klasse Tennis, das die beiden zeigen! Zverev mit einem Mega-Reflex am Netz zum 40:15. Für den Deutschen wäre es jetzt besonders wichtig, das erste Aufschlagspiel gleich souverän durchzubringen. Und das tut er auch. Der erste Aufschlag ist zu schnell, Thiem kann keinen Return spielen. 1:0.

Der erste Satz zum Nachlesen: Thiem stellt Aufschlag um und stellt Zverev vor Probleme

14.53 Uhr: Und da ist der Satz! Thiem holt sich den ersten Satz mit einem astreinen Ass.

14.52 Uhr: Und da sind die ersten Satzbälle! Wieder bringt Thiem seinen ersten Aufschlag ins Feld und holt sich das 15:40. Doch überragend von Zverev! Der wehrt den ersten Satzball ab, indem er aggressiv ans Netz geht! 30:40.

14.51 Uhr: Doch Zverev bleibt dabei und gleicht zum 15:15 aus. Interessant: Thiem spielt seinen ersten Aufschlag rund 20 Km/h langsamer, dafür kommt der aber sicher an. Das zahlt sich weiter aus, 15:30.

14.50 Uhr: Thiem schlägt nun zum Satzgewinn auf und beginnt gleich richtig stark. 0:15.

14.48 Uhr: Wieder muss Zverev über den zweiten Aufschlage gehen, doch der kommt gut. Thiems Return landet direkt im Netz. Der 21-Jährige bleibt dran, es steht 4:5.

14.47 Uhr: Es bleibt weiter spannend, nicht jeder erste Aufschlag von Zverev kommt. 40:15 für den Deutschen, das wäre jetzt so wichtig!

14.44 Uhr: Was ist das nur für ein Match! Die beiden Kontrahenten zeigen Tennis auf ganz hohem Niveau, die Ballwechsel werden immer länger. Mit dem besseren Ende für Thiem. Der Österreicher bringt seinen Aufschlag letztlich souverän durch und holt sich das 3:5.

14.43 Uhr: Das wird jetzt ganz wichtig für Zverev. Zum richtigen Zeitpunkt kommen die ersten Aufschläge bei Thiem, doch auch der Vorhand-Return von Zverev funktioniert. 15:15.

14.41 Uhr: Da ist das erste Break für den Österreicher! Thiem platziert eine Rückhand derartig genau auf der Linie, dass Zverev nur noch hinterher schauen kann. 3:4.

14.40 Uhr: Jetzt wird es eng! Die ersten Break-Bälle für Thiem sind jetzt da! Zverev wieder mit einem einfachen Vorhand-Fehler.

14.38 Uhr: Ist das ärgerlich! Zverev steht zu weit hinten und leistet sich zwei Vorhandfehler. 0:30 bei eigenem Aufschlag.

14.36 Uhr: Die verwöhnen uns hier ja schon richtig! Ganz großes Tennis! Lange Ballwechsel und schöne Schläge, bislang aber mit dem besseren Ende für Thiem, Zverev gelingt noch kein Break. Thiem hat seinen Aufschlag aber offenbar auch umgestellt.

14.34 Uhr: Und schon wieder muss Thiem pber den zweiten Aufschlag gehen und schon wieder kann Zverev daraus kein Kapital schlagen. Ein tendenziell einfacherer Rückhand-Slice landet im Aus. Der Ballwechsel danach ist dann einfach nur noch Weltklasse! Zverev packt einen Rückhand-Slice aus, der nicht von dieser Welt ist. Thiem erläuft den Ball noch, kann diesen aber nicht mehr ordentlich retournieren. 15:15.

14.32 Uhr: Hui, ist der schnell! Thiem erläuft einen super Stoppball von Zverev und holt sich das 15:40. Mit dem nächsten Aufschlag des Deutschen kann er dann aber nichts mehr anfangen. 3:2.

14.30 Uhr: Zverev setzt Thiem hier mit seinem Aufschlag weiter gut unter Druck, was den Österreicher zu Fehlern verleitet. Auch über den zweiten Aufschlag ist Thiem gerade nicht in der Lage, sich die Punkte zu holen. 40:0.

14.28 Uhr: Zverev kommt gut über seine Rückhand und Thiem macht den ersten Doppelfehler. 30:40. Ist hier doch noch ein Break für den Deutschen drin? Nein! Thiem regelt das Spiel wieder über den zweiten Aufschlag und holt sich den 2:2-Ausgleich.

14.27 Uhr: Thiem muss hier bislang jeden Ballwechsel über den zweiten Aufschlag angehen, doch das scheint ihn kaum zu stören. Auch der Zweite kommt scharf und zuverlässig. 15:40.

14.25 Uhr: Die erste Chance, die Thiem hier bietet, kann Zverev nicht nutzen. Der Österreicher muss über den zweiten Aufschlag gehen, doch Zverev macht selbst einen vermeidbaren Fehler - der Ball landet im Netz. Der nächste Ballwechsel ist dann fast schon eine Kopie des ersten. 0:30 für Thiem.

14.23 Uhr: Das hat Zverev offenbar angestachelt. Der Deutsche bringt jeweils den ersten Aufschlag über das Netz und geht aggressiv nach vorne. 40:30 führt der 21-Jährige, greift sich an den Oberschenkel und holt sich die 2:1-Führung durch ein Ass. So muss das sein! Beide Akteure zeigen hier bislang richtig gutes Tennis, das darf ruhig so weiter gehen!

14.22 Uhr: Was für ein Weltklasse-Return von Thiem. Mit der Rückhand und nur einer Hand am Schläger bringt er Zverevs Aufschlag zurück, den dieser nicht mehr erreichen kann. 15:15.

14.21 Uhr: HUI! Die beiden bieten hier schon richtig schönes Tennis. Zverev mit dem ersten Show-Schlag, Thiem kontert mit einem starken Stoppball und holt sich das 1:1.

14.19 Uhr: Nun ist Thiem mit seinem Aufschlagspiel an der Reihe. Die ersten beiden bringt er locker durch und macht keinen Fehler. Bislang noch keine Chance für Zverev, hier ein erstes Break anzugehen.

14.16 Uhr: Ist das spannend! Zverev führt mi 40:30 und begeht dann schon seinen ersten Doppelfehler. 40:40. Dann bringt Zverev seinen Aufschlag durch und holt sich den Vorteil. Und den bringt er auch durch!

14.13 Uhr: Los geht‘s! Zverev muss jetzt zunächst einmal seinen Aufschlag durchbringen. Und das wird schwer genug. Thiem nimmt ihm gleich einmal die ersten beiden Punkte ab. Doch Zverev kommt zurück. 30:30.

14.12 Uhr: Der Gewinner dieses Viertelfinals trifft übrigens entweder auf Cecchinato oder Djokovic.

14.10 Uhr: Die beiden Spieler befinden sich nun schon in der Aufschlagvorbereitung. Die Tribünen füllen sich auch so langsam und es geht gleich los. Mit 23 Grad spielt auch die Temperatur mit.

14.07 Uhr: Dominic Thiem und Alexander Zverev spielen sich nun warm. Es ist zwar bewölkt, im Moment aber trocken. Hoffen wir, dass das Wetter hält und das Match ohne große Unterbrechungen durchgeführt werden kann.

14.04 Uhr: Die beiden Spieler sind nun auf dem Court Philippe Chatrier angekommen. Nach Zverev gegen Thiem findet dort übrigens noch das Match zwischen Sloane Stephens und Daria Ksatkina statt.

13.59 Uhr: Es ist etwas regnerisch in Paris, doch auf den Außenplätzen wird gespielt. Es ist also wohl alles angerichtet, für ein heißes Duell zwischen Zverev und Thiem

13.51 Uhr: Im Gegensatz zu Zverev hat der Österreicher Thiem kein einziges Fünf-Satz-Match in den Beinen. Er gewann alle seine Duelle bis zum Viertelfinale in vier Sätzen. Das könnte ein Vorteil für den 24-Jährigen sein.

13.45 Uhr: In einer Viertelstunde geht geht es los! Wie Alexander Zverev seine Fünf-Satz-Matches weggesteckt hat? Das ist die große Frage, die hier schon bald beantwortet werden wird. Wir sind heißt auf dieses deutsch-österreichische Duell!

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Viertelfinale der French Open 2018 zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem. Um 14 Uhr kommt es zum insgesamt siebten deutsch-österreichischen Duell zwischen den beiden Kontrahenten. Kann Zverev seine Bilanz gegen den 24-Jährigen verbessern und zum ersten Mal ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers vordringen? Oder behält Thiem einmal mehr die Oberhand? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

Vorbericht: Viertelfinale der French Open 2018 zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem

Paris - Alexander Zverev hat es geschafft! Zum ersten Mal in seiner Tennis-Karriere steht der Deutsche bei einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale. Doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Schon in der dritten Runde musste Zverev zittern und setzte sich gegen Damir Dzumhur (Bosnien Herzegowina) mit 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5 knapp durch. Ein echter Fünf-Satz-Krimi.

Und auch im Viertelfinale lief es für den Hamburger nicht wirklich besser. Zwar gewann Zverev auch diese Partie gegen den Russen Karen Chatschanow, doch nach einem 1:2-Satzrückstand musste sich der 21-Jährige in die Partie zurückbeißen und für seinen Sieg harte Arbeit verrichten. Mit 4:6, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 und 6:3 setze er sich schließlich durch.

„Ich bin noch jung. Diese Fünf-Satz-Matches sind hart für mich, aber schön fürs Publikum“, sagte Zverev nach der Partie. „Mal sehen, wie es mir in den nächsten Tagen geht. Es wird nicht leichter.“ Leichter wird es vor allem deshalb nicht, weil sein Kontrahent Dominic Thiem deutlich ausgeruhter in das deutsch-österreichische Duell gehen dürfte. Der 24-Jährige gewann all seine Partien in lediglich vier Sätzen und gab sich dabei keine Blöße.

Viertelfinale der French Open 2018: Zverev ließ Thiem im letzten Duell keine Chance

In bisher sechs Duellen zwischen den beiden konnte Thiem derweil vier Spiele für sich entscheiden, hatte aber im bislang letzten Aufeinandertreffen vor drei Wochen im Masters-Finale von Madrid das Nachsehen. Dort ließ Zverev seinem österreichischen Kontrahenten keine Chance und siegte klar in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4. Doch ganz so eindeutig dürfte es im Viertelfinale der French Open nicht zugehen.

Es ist also alles angerichtet für das Duell, das Experten schon seit Jahren als den Tennis-Klassiker der Zukunft sehen. Wer setzt sich durch und zieht ins Halbfinale der French Open 2018 ein? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

