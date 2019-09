Basketball-WM im Live-Ticker: Deutschland schlägt zurück - starkes zweites Viertel

DBB-Team trifft auf Frankreich

Basketball-WM 2019: Das Auftaktspiel von Deutschland gegen Frankreich im Live-Ticker.

Im ersten Gruppenspiel bei der Basketball-WM 2019 bekommt es Deutschland mit Frankreich zu tun. Wie starten Schröder, Kleber und Co. ins Turnier? Alle Infos im Live-Ticker.

Frankreich - Deutschland 33:20 (16:4, -:-, -:-, -:-), Tip-off: Sonntag, 14.30 Uhr

Starting Five Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Frankreich 21 Albicy 10 Fournier 5 Batum 2 M‘ Baye 27 Gobert Deutschland 17 Schröder 8 Akpinar 21 Zipser 10 Theis 24 Kleber

Frankreich - Deutschland: 2. Viertel

01:38: Lo verliert Fournier in der Defense nach einem gestellten Block. Der NBA-Mann verwandelt mit dem Dreier. Anschließend trifft Gobert per Sky-Hook. 33:20 für Frankreich.

02:15: Daniel Theis mit dem dritten Foul - die erste Halbzeit wird für ihn gelaufen sein.

02:38: Rudy Gobert räumt Maxi Kleber ab. Der französische Tower ist eine Macht unter dem Korb - das wusst man allerdings schon vor dem Spiel.

02:56: M‘Baye, der zuvor einen Dreier zum 26:20 verwandelte, will dunken, verstopft sich und wird gefoult - ein Freiwurf ist drin.

04:30: Frankreich kann jetzt mit dem Dreier antworten - und Deutschland schlägt mit Dennis Schröder zurück. Ganz wichtiger Wurf!

05:38: Deutschland jetzt mit starkem zweiten Viertel. Schröder zieht zum Korb und wird dabei gefoult. Zwei Freiwürfe für den Mann von den Oklahoma City Thunder - beide drin!

06:29: Schröder mit dem Rebound, dem Pass in der Zone zu Voigtmann und der verwandelt den Korbleger mit Foul. 21:13!

06:59: Jetzt Frankreich mit der Auszeit. Gute Defense vom DBB, dann ein schöner Pass von Schröder in die Spitze zu Voigtmann. Gut gespielter Fastbreak - nur noch 21:10!

08:12: Voigtmann mit Punkten für Deutschland. In der Zone trifft er per „Sky-Hook“. Auch Danilo Barthel vom FCBB trifft.

08:29: Henrik Rödl muss die nächste Auszeit nehmen. Poirier dunkte zuvor zum 21:4. Rödl im Huddle: „Wir müssen jetzt richtig spielen!“

09:35: Es geht weiter wie im ersten Viertel. Benzing wird doppelt weggeblockt, Ntilikina verwandelt seinen zweiten Dreier. Benzing scheitert erneut - wie verhext.

Frankreich - Deutschland: 1. Viertel

00:00: Mit einem Spielstand von 16:4 für Frankreich wird das erste Viertel abgepfiffen. Die deutsche Defense macht keinen schlechten Job, die deutsche Offense ist allerdings noch nicht auf dem Court. Vier Punkte nach zehn Minuten sind doch arg wenig.

01:16: Lo wird unter dem Korb von Batum weggeblockt. Putback-Dunk auf der anderen Seite für Frankreich. Schöne Aktion!

01:50: Auch Dennis Schröder wirkt noch ein bisschen neben der Spur. Ein vermeintlich einfacher Korbleger findet nicht den Weg ins Netz.

02:50: Gott sei Dank - die ersten deutschen Punkte nach siebeneinhalb Minuten. Dennis Schröder zieht in die Zone, sieht Maodo Lo jenseits der Dreier-Linie und der kann zum Glück verwandeln.

04:24: Deutschland wechselt mehrfach aus. Daniel Theis wird unter anderem mit zwei Fouls ausgewechselt. Frank Ntilikina, der NBA-Mann kommt für Frankreich rein und verwandelt direkt einen Dreier. Schlimmer Fehlstart für das DBB-Team.

05:00: Erst verwirft Maxi Kleber den Dreier, dann holt sich Deutschland den Ball zurück und ein weiterer Wurf-Versuch wird geblockt. Auf der anderen Seite die nächsten Punkte für Frankreich.

05:36: Deutschland nimmt die erste Auszeit. Dennis Schröder verlor zuvor den Ball, Albicy konnte den Ball beim Umschalten unbedrängt dunken. 9:0 für Frankreich. Bitterer Start für Deutschland.

06:07: Kleber mit dem Steal in der Defense! In der Offense wird er gefoult, es gibt aber keine Freiwürfe. Daniel Theis wirft den nächsten Ball daneben.

07:08: Die deutsche Mannschaft hat weiterhin Pech in der Offense. Zwei Korbleger gehen daneben. Es bleibt bei 7:0 für Frankreich.

08:00: Gobert revanchiert sich bei eigener Defense und holt sich seinerseits den ersten Block. Auf der anderen Seite gibt es die ersten Freiwürfe für Frankreich.

09:20: Erstes kleines Highlight: Maxi Kleber blockt Rudy Gobert unter dem Korb. Die ersten deutschen Angriffe blieben ohne Erfolg.

10:00: Frankreich gewinnt den Tip-Off und erzielt die ersten Punkte

Frankreich - Deutschland: Drei NBA-Stars in der Starting Five

14.30 Uhr: Die Starting Fives beider Mannschaften sind raus. Deutschland startet mit Schröder, Akpinar, Zipser, Theis und Kleber. Keine allzu großen Überraschungen.

14.25 Uhr: Die Nationalhymnen werden gespielt. Erst die Deutsche, dann die der Franzosen.

14.23 Uhr: Die Spieler laufen jetzt in die Halle ein. Das Team von Henrik Rödl klatscht nochmal ab und macht sich heiß. Auch die Franzosen laufen ein und werden einzeln aufgerufen.

14.20 Uhr: Circa 13.000 Zuschauer werden in der Arena, dem Bay Sports Center im chinesischen Shenzhen erwartet.

14.15 Uhr: Bei den Franzosen gilt es wohl vor allem, auf Center Rudy Gobert zu achten. Der 27-Jährige von den Utah Jazz ist 2,16 m groß und wurde zuletzt zweimal zum besten Verteidiger der NBA ausgezeichnet.

14.10 Uhr: In diesem Jahr nimmt eine Rekordanzahl an NBA-Spielern an der WM teil. Im DBB-Kader befinden sich Maxi Kleber, Daniel Theis und Dennis Schröder. Bei den Franzosen sind fünf Spieler aus der größten Basketball-Liga der Welt dabei.

14.05 Uhr: „Ich lasse das Spiel auf mich zu kommen. Es lastet viel Druck auf meinen Schultern, ich habe aber viele Bodyguards im Team. Wir haben viele Waffen auf einem Top-Level“, so DBB-Hoffnungsträger Dennis Schröder im Vorlauf des Spiels.

14.01 Uhr: In rund einer halben Stunde geht es also los. Die Anspannung der deutschen Mannschaft dürfte allmählich steigen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Auftakt-Match der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der WM 2019 in China! Erster Gegner des DBB-Teams ist Frankreich. Die Partie beginnt um 14.30 Uhr deutscher Zeit (20.30 Uhr Ortszeit).

Frankreich - Deutschland: Basketball-WM 2019 im Live-Ticker

Shenzhen - Auftakt für die DBB-Auswahl bei der Basketball-WM 2019 in China: Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl trifft am Sonntag in Shenzhen auf Frankreich. Der Weltranglistendritte ist auf dem Papier leichter Favorit, doch bei der EM 2017 kassierte er eine bittere Achtelfinal-Niederlage gegen Deutschland (81:84).

Mit dem diesjährigen Aufgebot braucht sich das deutsche Team keineswegs zu verstecken. „In der Fülle der Spieler, die wir jetzt haben, ist es der talentierteste und dabei der kompakteste Kader in der Geschichte des deutschen Basketballs“, schwärmte Verbandspräsident Ingo Weiss. „Es ist eine unglaubliche Dichte und Breite.“

Doch Vorsicht: Auch die Franzosen reisen mit fünf NBA-Stars und einem Bundesliga-Profi nach China. Neben Bayern Münchens Neuzugang Mathias Lessort stehen gegen Deutschland mit Evan Fournier (Orlando Magic), Nicolas Batum (Charlotte Hornets) und Rudy Gobert (Utah Jazz), der zweimal in Folge zum besten Defensivspieler in der NBA gewählt wurde, drei weitere Top-Spieler auf dem Parkett.

Nach dem Match am Sonntag bekommt es die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde bei der Basketball-WM 2019 noch mit der Dominikanischen Republik und Jordanien zu tun. Alle Spiele des Turniers werden live und kostenlos ausgestrahlt - so auch die Partie Frankreich gegen Deutschland, wie tz.de* berichtet.

Video: Basketball-WM 2019 - Das ist der deutsche Kader

