Formel 1 für alle: Sky zeigt zwei Rennen kostenlos auf YouTube

Von: Sascha Mehr

Formel 1-Fans können sich freuen, denn der Pay-TV-Sender Sky zeigt zwei Rennen pro Saison kostenlos im Internet auf YouTube.

Berlin – Zahlreiche Formel-1-Fans in Deutschland verbinden ihren Lieblingssport mit dem TV-Sender RTL. Der Kölner Privatsender übertrug lange Zeit alle Rennen im Free-TV, doch das ist seit zwei Jahren vorbei, denn der Pay-TV-Sender Sky sicherte sich die Rechte an der Königsklasse des Motorsports. RTL hatte in den vergangenen beiden Jahren zumindest noch eine Sublizenz und konnte damit vier Grand Prix übertragen, doch der Vertrag ist vor der laufenden Saison ausgelaufen.

Sky Deutschland GmbH Gründung 1990 (als Premiere AG) Leitung Devesh Raj Branche Medien

Formel 1 live und kostenlos auf YouTube

Sky suchte händeringend nach einem Free-TV-Sender, der neuer Partner wird und einzelne Rennen zeigt. RTL hatte aber kein Interesse mehr und auch die anderen Privatsender winkten ab, für die öffentlich-rechtlichen Sender war die Formel 1 ohnehin kein Thema. Selbst Sportsender wie Eurosport lehnten ab, eine Sublizenz von Sky für die Formel 1 zu erwerben.

Weil kein Sender gefunden wurde, hat sich Sky dazu entschieden, zunächst zwei Rennen kostenfrei im Internet zu zeigen. Die Großen Preise von Imola (21. Mai) und Budapest (23. Juli) können nach Angaben des Unternehmens auf skysport.de sowie über die App und den YouTube-Kanal von Sky Sport gesehen werden.

Zwei Rennen der Formel 1 werden auf YouTube zu sehen sein.

Bei beiden Rennen läuft das Sky-Signal mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher auch auf dem YouTube-Kanal. Ziel ist, dass jüngere Menschen erreicht und für die Formel 1 begeistert werden.

Formel 1: Sky findet keinen Free-TV-Sender

„Die Gesellschaft wandelt sich in ihrer Mediennutzung, Streaming gewinnt an Relevanz. Mit dem zusätzlichen Angebot der Formel-1-Liveübertragung über skysport.de, die Sky Sport App sowie auf unserem Sky Sport DE YouTube-Kanal reagieren wir auf diese Veränderungen. Wir sehen uns mit unserer Berichterstattung als Botschafter eines großartigen Sports und möchten unsere Begeisterung mit so vielen Fans wie möglich teilen“, sagte Charly Classen, Sportchef Sky Deutschland, zur Bild.

Laut Vertrag mit der Formel 1 müssen aber mindestens vier Rennen im Free-TV übertragen werden. Ob Sky zwei weitere Grand Prix auf dem eigenen YouTube-Kanal im Internet anbietet oder die Suche nach einem Sender wieder aufnimmt, ist bislang unklar. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich RTL und Co. plötzlich umentscheiden und doch noch eine Sublizenz von Sky erwerben. (smr)