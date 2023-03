Formel-1-Zoff eskaliert: Sky-Schumacher kontert RTL-Waßer – „Einfach nur peinlich“

Von: Jan Oeftger

Die neue Rechte-Verteilung der Formel 1 hat für ordentlich Zoff gesorgt. Sky-Experte Schumacher kontert jetzt den Aussagen von RTL-Kommentator Waßer.

München – Während sich die Fahrer bereits auf die neue Formel-1-Saison und das erste Rennen in Bahrain (Sonntag, 5. März) vorbereiten, eskaliert der Streit in der Medienwelt immer weiter. Nachdem klar war, dass RTL in diesem Jahr keine Free-TV-Rechte an der Königsklasse des Motorsports haben wird, schoss der langjährige Kommentator Heiko Waßer gegen den übertragenden Pay-TV-Sender Sky.

Der langjährige RTL-Kommentator sagte in einem Interview mit der Sport Bild, dass er den Saison-Auftakt in der Formel 1 nicht schauen werde. Dies habe jedoch keine sportlichen Gründe, sondern liege an der Übertragung. „Formel 1 auf Sky schauen ist so, wie einer großen Liebe beim Sex mit ihrem Neuen zugucken zu müssen. Und dann ist der auch noch richtig schlecht im Bett.“ Diese Aussagen können als Kritik an Sky-Moderator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher gesehen werden.

Ralf Schumacher (links) hat auf die Kritik von RTL-Kommentator Heiko Waßer reagiert. © Andy Hone/imago

Formel-1-Streit: Schumacher und Waßer kontern sich gegenseitig

So verstand es auch Schumacher und reagierte mit einem Post auf Instagram. Zu einem Bild, auf dem der Ausschnitt des Sport-Bild-Interviews zu sehen ist, schrieb der ehemalige Rennfahrer: „Lieber Heiko, bei solchen Kommentaren kann man nur von bedauernswert sprechen! Wusste nicht, dass du dich so steigern kannst. Einfach nur peinlich.“ Seinen Post schloss er mit einem gesenkten Daumen ab.

Doch das ließ Waßer nicht auf sich sitzen. Bei Bild legte der Kommentator nach: „Es gibt das schöne Sprichwort: Nur getroffene Hunde jaulen. Ralf hat meine Telefonnummer und darf mich jederzeit gern anrufen ...“ Seine Kritik beziehe sich aber nicht auf einzelne Moderatoren, sondern „auf das komplette Konstrukt Sky Formel 1“. Der Bezahlsender möchte sich laut Bild jedoch nicht an den Diskussionen beteiligen.

Im vergangenen Jahr hatte RTL noch eine Sub-Lizenz und durfte damit vier Formel-1-Rennen übertragen. Für die neue Saison hat sich der Sender gegen diese Lizenz entschieden. Sky ist dennoch dazu verpflichtet, vier Rennen frei empfangbar zu zeigen. Auf welchem Kanal Sky dies ermöglicht, ist noch unklar. (jo)