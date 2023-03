Max Verstappens Freundin hat ein Kind von einem anderen Rennfahrer

Von: Christian Németh

Seit 2020 sind sie Formel-1-Star Max Verstappen und Kelly Piquet liiert. In die Beziehung brachte das Model das Kind mit einem anderen Rennfahrer.

München – Bei ihr rast nicht das Auto, sondern das Herz des belgisch-niederländischen Formel-1-Stars Max Verstappen: Kelly Piquet (34) ist die Herzdame des 25-jährigen Red-Bull-Piloten. Beide sind seit fast drei Jahren ein Paar. Eigene Kinder haben sie noch nicht, jedoch brachte die schöne Brasilianerin eine Tochter mit in die Beziehung. Diese stammt von einem anderen früheren Formel-1-Fahrer.

Max Verstappen Geboren am 30. September 1997 in Hasselt (Belgien) Formel-1-Rennställe: Toro Rosso (2015-2016), Red Bull (seit 2016) Formel-1-Weltmeistertitel: 2021 und 2022

Verstappen-Freundin Kelly Piquet hat dreijährige Tochter mit Daniil Kvyat

Kelly Piquet wuchs in einer waschechten Formel-1-Familie auf, ihr Vater ist der frühere Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet. Bei ihrer Mutter hingegen handelt es sich um das holländische Model Sylvia Tamsma. Model und Rennfahrer – diese Analogie führt Kelly Piquet in ihrem Leben offensichtlich fort. Dabei ist Max Verstappen nicht der erste Formel-1-Profi an ihrer Seite.

Die ursprünglich im saarländischen Homburg geborene Piquet, die in Südfrankreich und Brasilien aufgewachsen ist, und als junge Frau in New York „Internationale Beziehungen“ studiert hatte, führte von Januar 2017 bis Dezember 2019 eine Beziehung mit dem damaligen russischen Formel-1-Rennfahrer Daniil Kvyat. Kurz vor der Trennung kam die gemeinsame Tochter Penelope zur Welt.

Verstappen und Kelly seit 2020 ein Paar, Unverständnis auf Instagram

Bereits im Jahr 2020 verliebte sich die frisch gebackene Mutter in Max Verstappen, der mit der neuen Frau an seiner Seite zweimal zum Formel-1-Weltmeister avancierte (2021, 2022). Erst im Jahr 2021 machte das Paar seine Beziehung öffentlich. Spannende Randnotiz: Verstappen hatte 2016 das Red-Bull-Cockpit von Kvyat übernommen.

Auf Social-Media wurde die neue Beziehung damals mit gemischten Gefühlen aufgenommen, teils herbe Sprüche auf Instagram musste vor allem Kelly Piquet über sich ergehen lassen. Ein User nannte Piquet unter einem gemeinsamen Post des Paares zum Jahresbeginn 2021 etwa abschätzig eine „professionelle Liebhaberin von Formel-1-Fahrern“. In einem anderen Kommentar ging ein Nutzer Verstappen selbst an: „Du hast eben einen Fan verloren.“ Doch es gab auch positive Reaktionen. „So viel Klasse in einem Fahrer, so viel Klasse in einer Frau“, hielt ein Instagram-Kommentator fest.

Liebe von Verstappen und Kelly hält

Bei allem anfänglichen Unmut mancher Social-Media-User: Verstappen und Piquet wirken bis heute frisch verliebt und auch die kleine Penelope hat ganz sicher einen festen Platz in der kleinen Familie, die indes nur noch selten Privates von sich preisgibt. Zum Valentinstag postete Kelly Piquet mal wieder zwei Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten: einmal küssend auf einer Yacht sowie beide Formel-1-Turteltauben schick gekleidet vor einem Partybesuch..

Sicherlich hat Max Verstappen derzeit auch etwas weniger Zeit und Kopf für seine Kelly, immerhin ist die neue Formel-1-Saison im vollen Gange. Verstappen ist hierbei bislang sehr ordentlich mit seinem Red-Bull-Rennstall gestartet und ließ sich zuletzt selbst von einer schlechten Startplatzierung nicht stoppen. Kritik an dem niederländischen Titelverteidiger äußerte derweil kürzlich Ex-Weltmeister Nico Rosberg.