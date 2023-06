Nach 15 Jahren: Reifenhersteller vor spektakulärem Formel-1-Comeback?

Neuer Ausschreibungsvertrag

Derzeit fahren alle Autos in der Formel 1 mit den Reifen von Pirelli. Der Reifenausrüster könnte jedoch neue Konkurrenz um die Rechte bekommen.

Tokio – Pirelli könnte im Kampf um den offiziellen FIA-Ausschreibungsvertrag 2025 für die Formel 1 Konkurrenz bekommen. Bridgestone möchte sich in der Königsklasse des Motorsports zurückmelden und es gibt erste Hinweise darauf, dass das Unternehmen ein Angebot abgegeben haben soll.

Formel 1 Rennen 2023: 23 Aktueller Weltmeister: Max Verstappen (Red Bull) Rekordweltmeister: Michael Schumacher, Lewis Hamilton (je sieben Titel)

Neuer Ausschreibungsvertrag für Formel-1-Reifen ab 2025

Derzeit stellt Pirelli die Reifen für die Boliden in der Formel 1. Allerdings hat die FIA die Ausschreibung für den offiziellen Formel-1-Liefervertrag Anfang des Jahres eröffnet und nun dürfen auch andere Hersteller sich als Reifenausrüster bewerben.

Der neue Vertrag soll von 2025 bis 2027 laufen und eine Möglichkeit bieten, diesen bis 2028 zu verlängern. Bis zum 15. Mai konnten die Parteien ihre Bewerbungen einreichen und am 16. Juni soll eine Entscheidung getroffen werden, wer es in den weiteren Auswahlprozess schafft.

Bridgestone lieferte zuletzt 2010 die Reifen für die Formel 1-Boliden

Bridgestone möchte mit Pirelli um die Rechte für die kommende Ausschreibungsperiode konkurrieren. Das japanische Unternehmen war zuletzt von 1997 bis 2010 in der Formel 1 aktiv und war nach dem Ausstieg von Michelin 2007 alleiniger Reifenlieferant.

Nachdem sich Bridgestone aus der Formel 1 zurückgezogen hatte, blieb der Hersteller in anderen internationalen Rennserien wie der IndyCar-Serie vertreten. Eine Rückkehr in die Formel 1 wäre ein großer Coup für das Unternehmen.

Rückkehr in die Formel 1? Das sagt Reifen-Ausrüster Bridgestone

Da die Frist für die Bewerbung mittlerweile abgelaufen ist, steht fest, dass Pirelli nicht der einzige Bewerber für die Ausschreibung der kommenden Jahre ist. Das Unternehmen wollte sich noch nicht zu einem möglichen Engagement in der Formel 1 äußern.

„Wir denken immer darüber nach, was und wie wir unsere Motorsportaktivitäten in globalen Kategorien, einschließlich der Formel 1, am besten unterstützen können. Es gibt diesbezügliche Untersuchungen“, erklärte Eiichi Suzuki, Manager für Motorsportplanung bei Bridgestone.

Kein klares Nein also zu einem Comeback. Somit könnten die Piloten um Weltmeister Max Verstappen, der zuletzt den Großen Preis von Spanien dominierte, bald schon in Bridgestone-Reifen über die Rennstrecke düsen. (jari)

