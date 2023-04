Droht dem Grand Prix von Monaco wegen Streik die Absage?

Von: Niklas Kirk

Durch einen Generalstreik in Frankreich droht dem Großen Preis von Monaco ein Strommangel. Die Regierung verspricht, die Durchführung abzusichern.

Monaco – Der bevorstehende Formel-1-Grand Prix am 28. Mai in Monaco könnte von einem möglichen Stromausfall betroffen sein. Grund dafür ist ein landesweiter Streik, in den französische Arbeiter am 26. April treten werden. Die französische Regierung hat jedoch versichert, dass sie Maßnahmen ergreifen wird, um sicherzustellen, dass der Strom für das Rennen bereitgestellt wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob der Streik Auswirkungen auf das Rennen haben wird.

Großer Preis von Monaco im Rennkalender seit 1955 Streckenlänge 3,337 km Die meisten Siege Ayrton Senna (6)

Blackout beim Monaco-GP? Gewerkschaften setzen Streiks gegen Rentenreform fort

Der Protest richtet sich weiterhin gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Das führt dazu, dass im Mai gleich mehrere große Sportveranstaltungen betroffen sein könnten. Dazu zählen auch die French Open, die am selben Tag in Paris eröffnet werden.

Die Gewerkschaft Federation Nationale des Mines et de l‘Energie, die auch die Arbeitenden im Energiesektor, vertritt, begeht ihren Streik „100 Tagen des Zorns“ laut Fachmagazin Motorsport-Total unter dem Motto: „Im Mai könnt ihr machen, was ihr wollt.“ Zudem bezog sie sich in einem Statement konkret auf die bevorstehenden Veranstaltungen: „Das Filmfestival in Cannes, der Monaco-Grand-Prix, das Tennis-Turnier Rolland-Garros und das Kunst-Festival in Avignon könnten im Dunkeln stattfinden. Wir geben nicht auf!“

Kann das Formel-1-Rennen in Monaco stattfinden? © Jerry Andre/Imago

Blackout beim Monaco-GP? Formel-1-Rennen ohne Strom wohl nicht durchführbar

Vonseiten der Formel 1 ist bisher noch unklar, wie mit einem Streik und der fehlenden Energieversorgung umgegangen werden würde. Ohne Strom wäre die Durchführung des Rennens kaum möglich, da Startsignale, Zeitmessungen und TV-Übertragungen von der Energieversorgung abhängen.

Bereits beim Rennen in Monaco im Jahr 2022 kam es zu kurzzeitigen Stromausfällen kam. Diese führten bereits zu erheblichen Verzögerungen im Ablauf. (nki)