Kryptische Andeutung: Alonso befeuert Gerüchte um Liaison mit Taylor Swift

Formel-1-Ikone schon wieder verliebt?

+ © Imago/Vicencio/LAT Images Bahnt sich da eine Liebes-Überraschung an? Fernando Alonso soll Taylor Swift daten. © Imago/Vicencio/LAT Images

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marius Epp schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Was läuft da zwischen Formel-1-Pilot Fernando Alonso und US-Sängerin Taylor Swift? Der Aston-Martin-Fahrer macht eine kuriose Andeutung.

Baku – Nach einer vierwöchigen Pause erwacht die Formel 1 aus ihrem „Frühlingsschlaf“: Der Große Preis von Aserbaidschan steht an. Glänzend in die Saison gestartet ist Fernando Alonso, der in allen drei bisherigen Rennen auf dem Podium stand und momentan der größte Herausforderer des übermächtigen Red-Bull-Teams um Weltmeister Max Verstappen ist.

Fernando Alonso Geboren: 29. Juli 1981 (Alter 41 Jahre), Oviedo, Spanien Formel-1-Team: Aston Martin WM-Titel: 2 Rennsiege: 32

Läuft da was zwischen Fernando Alonso und Taylor Swift?

Doch nicht nur die sportlichen Leistungen, sondern auch das Privatleben des 41-jährigen Formel-1-Veterans weckte zuletzt das Interesse der Öffentlichkeit: Anfang April trennte sich der Spanier von seiner Partnerin Andrea Schlager, mit der er ein Jahr zusammen war.

Der Rennfahrer und die österreichische Moderatorin verkündeten ihr Liebes-Aus öffentlich. Nun sorgt Alonso weiter für Schlagzeilen – und zwar höchstselbst: Der Spanier befeuert Gerüchte, er date die US-amerikanische Pop-Sängerin Taylor Swift.

Video: Fragen und Antworten zum Großen Preis von Aserbaidschan

Formel-1-Star Alonso heizt Gerüchte über Beziehung mit Taylor Swift an

Spanische Medien spekulierten zuletzt über eine mögliche Liaison der beiden, denn auch Pop-Queen Swift trennte sich jüngst von ihrem langjährigen Partner Joe Alwyn, wie unter anderem der US-Sender CNN berichtete.

Fans stellten dann einen etwas skurrilen „Zusammenhang“ mit der Zahl 33 her, die Alonso schon länger begleitet. Der Aston-Martin-Pilot will unbedingt seinen 33. Sieg in der Formel 1 einfahren. Swift ist 33 Jahre alt. Mit einem Video auf TikTok heizt Alonso die Gerüchte jetzt selbst an.

Formel 1: Fernando Alonso macht Liebes-Andeutungen

Im Clip sitzt Alonso auf einem Stuhl, im Hintergrund läuft der aktuelle Song „Karma“ von Swift. Zum Schluss zwinkert er vielsagend in die Kamera und grinst verschmitzt. Das Video versieht Alonso dann noch mit dem Kommentar „Race week era“ – wohl in Anspielung auf das kommende Rennen in Baku und Taylor Swifts nächster Tour namens „Era Tour“.

Läuft da also wirklich was zwischen den beiden? Spanischen Medien zufolge sollen sich Alonso und Swift bereits mehrmals getroffen haben, etwas Ernstes sei es aber noch nicht. Es gibt auch noch keine gemeinsamen Fotos der beiden. Alonso, der sich selbst als „Bad Boy“ bezeichnet, scheint das Rampenlicht aber zu genießen. (epp)