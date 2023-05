„Lasst mich eine Weile in Ruhe“: Formel-1-Star bei Rennen in Monaco bedient – vom eigenen Team

Von: Stefan Schmid

Carlos Sainz verpasste in Monaco den angepeilten Podestplatz. Die Schuld dafür, daran ließ er keine Zweifel, gab der Ferrari-Fahrer seinem Team.

Monaco - Im Qualifying des Großen Preises von Monaco landete Ferrari-Pilot Carlos Sainz jr. auf einem guten vierten Platz und machte sich deshalb nicht zu Unrecht Hoffnungen auf einen Podiumsplatz. Am Ende stand jedoch ein enttäuschender achter Rang, für den Sainz in erster Linie sein Team verantwortlich machte. Beim Formel-1-Rennen im Fürstentum Monaco durfte sich sein Team so einiges über den Boxenfunk an den Kopf werfen lassen.

Carlos Sainz jr. Geboren: 1. September 1994 (28 Jahr) in Madrid, Spanien Formel-1-Stationen: Toro Rosso (2015-2017), Renault (2017-2018), McLaren (2019-2020), Ferrari (seit 2021) Größter Erfolg: Platz 1 beim Großen Preis von Großbritannien 2022

Nach Runden hinter Ocon: Sainz setzt ersten Frust-Funkspruch ab

Es gehört zu den Eigenarten des Grand Prix von Monaco, dass es so gut wie keine Möglichkeiten für Überholmanöver gibt. Diese Erfahrung musste auch Carlos Sainz jr. machen, der vom Start weg auf Rang vier hinter dem langsameren Esteban Ocon im Alpine fest hing. Auf den ersten beiden Plätzen zogen Fernando Alonso und Max Verstappen zusehends weg. Allen voran der Niederländer schien schon früh uneinholbar.

Eine nicht zufriedenstellende Situation für Sainz, der schon bald einen ersten patzigen Funkspruch in Richtung seiner Boxencrew absetzte. „Lasst mich eine Weile in Ruhe“, bekam das Ferrari-Team vom hörbar angefressenen Spanier zu hören, der auf jeder anderen Strecke wohl schon längst an Ocon vorbeigezogen wäre.

Carlos Sainz jr. war beim Großen Preis von Monaco nicht gut auf sein Team zu sprechen. © IMAGO/FLORENT GOODEN

Formel 1 in Monaco: Sainz schimpft nach Boxenstopp gegen Ferrari-Team

Das Ziel von Sainz war klar: Auf Biegen und Brechen wollte er auf den dritten Platz vorfahren. Diese Chance ergab sich als Ocon von Alpine zum Reifenwechsel einberufen wurde. Sainz sah sein Fenster gekommen und wollte, auf harten Reifen unterwegs, auf der Strecke bleiben und einen Vorsprung herausfahren. Von Ferrari allerdings kam die Anweisung, ebenfalls zum frühen Stopp in die Box zu kommen.

Folglich fand sich Sainz nach dem Verlassen der Box erneut hinter Ocon wieder, was diesem final zum Überkochen brachte. „Was? Scheiße! Das ist genau, was ich gesagt habe! Genau, was ich gesagt habe“, verwies der Spanier auf seine eigene, ihm vorschwebende Taktik. Ferrari hingegen ging es mit dem Stopp vielmehr um die Sicherung des vierten Platzes gegen Lewis Hamilton, der sich eine Position hinter Sainz befand. Dass der Fahrer von der Erklärung wenig hielt, machte dieser umgehend klar: „Hamilton ist mir egal.“

Der Dreher von Carlos Sainz jr., der schlussendlich für das schlechte Abschneiden in Monaco sorgte. © IMAGO/Andy Hone

Regen von Monaco versaut Sainz endgültig den Tag

Das dicke Ende für Sainz folge dann aber mit dem einsetzenden Regen. Mit nicht regentauglichen Reifen gingen Ferrari und Sainz voll ins Risiko und wollten erst eine Runde nach Ocon den Wechsel vollziehen. Es kam wie es kommen musste, Sainz drehte sich und verlor einige Plätze an die Konkurrenz. Am Ende stand ein enttäuschender achter Rang zu Buche – sowohl hinter Hamilton (4. Platz) als auch Ocon (3.).

Nach dem Rennen wiederholte Sainz seine Kritik am eigenen Team: „Die Ausführung des Rennens war definitiv nicht die beste. Wir hatten viel Pace während des gesamten Rennens, aber haben das Timing der Pit Stops nicht hinbekommen – einer ein bisschen zu früh, einer ein bisschen zu spät.“ Aber auch bei anderen Teams kam es in Monaco zu Ungereimtheiten. Nico Hülkenberg ärgerte sich nach dem Rennen über schlechte Kommunikation im Haas-Team. (sch)