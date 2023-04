Formel 1 verändert Rennwochenende – neues Format feiert schon am Freitag Premiere

Von: Alexander Kaindl

Blitz-Änderung in der Formel 1: Schon am kommenden Wochenende wird es ein neues Format rund um Qualifying und Sprintrennen geben.

Baku – Die Formel 1 geht neue Wege – und zwar sofort! Kurz vor dem Gastspiel in Baku ändert die Königsklasse des Motorsports ihr Grand-Prix-Format mit einem Sprint-Rennen.

Formel 1 Gründung: 1950 Rekord-Weltmeister: Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je 7) Aktueller Weltmeister: Max Verstappen Anzahl der Rennen in der Saison 2023: 23

Formel-1-Wochenende in Baku mit verändertem Format

Schon in Aserbaidschan wird nun die Qualifikation für das Hauptrennen bereits am Freitagnachmittag gefahren. Am Samstag gibt es statt einer zweiten Trainingseinheit eine verkürzte Qualifikation für das später folgende Sprintrennen. Damit gibt es an den sechs Sprint-Wochenenden dieser Saison nur noch eine reine Trainingseinheit am Freitag, der Samstag gehört ganz dem Sprint-Format.

Der Hintergrund ist klar: Die Rennserie will damit attraktiver für die Fans werden. Diesen Gedanken verfolgen die Macher schon seit Jahren, jetzt kommt es etwas überraschend ziemlich kurzfristig zur nächsten Änderung. Bisher stießen der Freitag und Samstag auf eher wenig Gegenliebe bei den Motorsport-Freunden, schließlich geht es in den Trainings weder um spätere Startplatzpositionen noch um Punkte.

Sprintrennen über 100 Kilometer: Gesondertes Renn-Qualifying bereits am Freitag

Das Ergebnis des Sprints bestimmt anders als bisher nicht mehr die Startpositionen für den Grand Prix am Sonntag. So hoffen die Macher der Rennserie, dass Fahrer und Teams im 100 Kilometer langen Sprintrennen mehr Risiken eingehen. Strafen für Vergehen im Sprintrennen werden aber auf das Hauptrennen angewendet.

Mit dem neuen Samstags-Format steht jetzt eine spannendere Startplatzjagd für das hinterher folgende Mini-Rennen an. Die Quali am Freitag bildet die Grundlage für das Hauptrennen am Sonntag. Für die Fahrer ist das natürlich eine Umstellung, nach dem einzigen Training am Freitag geht es danach direkt ans Eingemachte.

Haas-Teamchef Günther Steiner freut sich über Formel-1-Änderung: „Das ist großartig für den Sport“

In Baku wird erstmals in der Formel 1 ein Sprint auf einem Stadtkurs ausgetragen. Die Rennställe sorgen sich daher, dass es in den nun zwei Qualifikationen und zwei Rennen zu mehr Unfällen und gefährlichen Situationen kommen könnte. Für den Sieg im Sprint gibt es acht WM-Punkte, der Achte erhält noch einen Zähler.

Grundsätzlich hatten Teams und Fahrer vorab ihre Zustimmung zu dem veränderten Format signalisiert. Haas-Teamchef Günther Steiner hält die Änderung trotz mehr Arbeit für eine gute Idee. „Ein zweites Qualifying ist viel besser für die Fans und auch für uns, weil es spannend ist“, sagte der 58 Jahre alte Italiener vor der Premiere in Baku: „Es passiert jetzt noch mehr mit zwei Qualifyings und zwei Rennen - und ich denke, das ist großartig für den Sport.“

Die Formel 1 ändert ihr Sprintrennen-Format. Für Nico Hülkenberg kommt es in Baku zur Premiere. © NurPhoto / Nordphoto / Imago

Nico Hülkenberg wird in Baku seinen ersten Formel-1-Sprint bestreiten

Steiner ist der Boss des derzeit einzigen deutschen Fahrers im Feld. Für Nico Hülkenberg, der nach drei Jahren Pause seit dieser Saison wieder dabei ist, ist der Sprint komplett neues Terrain. Er hatte bisher noch keinen bestritten, da er in der jüngeren Vergangenheit kein festes Cockpit hatte. „Ich gehe unvoreingenommen an die Sache heran und nehme einfach die Herausforderung an“, sagte der 35-Jährige.

Die weiteren Sprint-Wochenenden sind für Spielberg, Spa, Katar, Austin und São Paulo geplant. Für die anderen Grand Prix bleibt der Zeitplan vorerst wie bisher.

Zuletzt gab es Gemunkel um einen weiteren Stadtkurs im Formel-1-Kalender. Darüber hinaus gibt es immer wieder neue Gerüchte um Saudi-Arabien. (akl/dpa)