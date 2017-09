Fan schenkt Nowitzki 20 Euro - der Grund ist köstlich

Dabei verdient er doch gar nicht so schlecht

Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat von einem Anhänger ein Zeichen der Wertschätzung erhalten.

Dallas - Wie der 39 Jahre alte Star der Dallas Mavericks am Freitag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte, überreichte ihm ein Fan einen Brief mit 20 Dollar während einer öffentlichen Trainingseinheit. In dem Brief stand: „Du hast während der letzten sechs Jahre Gehaltsabstriche gemacht, um dem Team dabei zu helfen, neue Talente zu holen und einen Titel zu gewinnen ... Mittagessen geht auf mich, großer Kerl!“

Got this from a fan today at open practice... much appreciated! pic.twitter.com/qpRhwB1vmG — Dirk Nowitzki (@swish41) 29. September 2017

Für den gebürtigen Würzburger ist die kommende Saison bereits die 20. in der nordamerikanischen NBA. Im Sommer unterschrieb Nowitzki einen neuen Zweijahresvertrag in Dallas, der nach US-Medienberichten mit 10 Millionen Dollar dotiert ist. Es war eine Entscheidung, die ihn einige Millionen kostete. Sein vorheriger Vertrag enthielt nämlich eine Option, die ihm für die kommende Spielzeit ein Gehalt von 25 Millionen Dollar zugesichert hätte. Wie das Online-Portal „Business Insider“ in Juni berichtete, hat Nowitzki in Laufe seiner Karriere auf bis zu 194 Millionen Dollar zu Gunsten der Mavericks verzichtet.

dpa