Ex-Schumacher-Manager schießt scharf gegen Hamilton: „Verwöhntes Kleinkind“

Von: Christoph Wutz

Lewis Hamilton fährt seinen eigenen Erwartungen in der Formel 1 weiterhin hinterher. Ein ehemaliger Funktionär der Rennserie hat jetzt die Mentalität des Briten in Frage gestellt.

Barcelona – Er hat auch mit 38 Jahren und sieben WM-Titeln in seiner Vita noch nicht genug von der Formel 1: Lewis Hamilton. Die letzte Saison verlief allerdings schwer enttäuschend für den Briten. Und auch im noch jungen Rennjahr 2023 stimmten die Ergebnisse bislang nicht vollends. Die Art und Weise, wie Hamilton selbst damit umgeht, hat jetzt Joan Villadelprat, in den 1990er-Jahren Team-Manager von Michael Schumacher bei Benetton, deutlich bemängelt.

Formel-1-Pilot Hamilton kommt nicht richtig in Fahrt

Lewis Hamilton kommt einfach nicht richtig in Fahrt. Nachdem er die Formel 1 in den Vorjahren nach Belieben dominiert hatte und zwischen 2014 und 2020 sechs von sieben möglichen WM-Titeln einheimste, verlief nach einer Vize-Weltmeisterschaft 2021 insbesondere die letzte Saison enttäuschend für den Mercedes-Piloten. Am Ende standen kein einziger Rennsieg und nur Rang sechs des Klassements – sein schlechtestes Karriereergebnis.

Und auch die bisherigen drei Rennen der laufenden Serie konnte er nicht gewinnen, fuhr in Bahrain und Saudi-Arabien auf den fünften und in Australien immerhin auf den zweiten Platz. Nichtsdestotrotz zu wenig für die Ansprüche des Rekordweltmeisters aus Großbritannien. Das fällt auch Joan Villadelprat auf, dem einstigen Teamchef der Formel-1-Rennställe Benetton, Prost und Tyrrell.

Name: Sir Lewis Carl Davidson Hamilton Geboren: 7. Januar 1985 (Alter: 38 Jahre), Stevenage, Großbritannien Formel-1-Debüt: Großer Preis von Australien 2007 Größte Erfolge: 7x Weltmeister (2008, 2014, 2015, 2017-2020) Formel-1-Rekorde: Meiste WM-Titel, meiste Rennsiege und Pole-Positions (je 103)

Ehemaliger Formel-1-Funktionäre Villadelprat: Hamilton „ist ein verwöhntes Kleinkind“

„Hamilton hat die Nase voll“, sagte der 67-jährige Villadelprat dem spanischen Portal El Confidencial kürzlich. „Und wenn er nicht gewinnt, ist er wie ein verwöhntes Kleinkind: Entweder du gewinnst oder du machst das Spielzeug kaputt“, kritisierte er das Auftreten des 38-jährigen Briten scharf.

Villadelprat ging im Interview sogar noch weiter: Hamilton sei „ein Jammerlappen“, der bei Niederlagen, die sich in letzter Zeit häuften, jeden Stein zweimal umdrehe: „Die Reifen, die Strategie, er stellt alles in Frage.“ Stattdessen solle Hamilton die Schuld an seiner Misere aber vermehrt bei sich selbst suchen: „Er hat Fehler gemacht. Wenn man einen Teamkollegen hat, der schneller ist als man selbst, ist es normal, dass man den Mund hält und den Kopf unter den Flügel steckt“, bezog sich Villadelprat auf Hamiltons Mercedes-Teamkollegen George Russell.

Joan Villadelprat (r.) kritisierte Lewis Hamilton (l.) scharf. © Imago / ZUMA Wire / ZUMA Press

Hamilton für Ex-Formel-1-Manager Villadelprat „nicht mehr derselbe“

Villadelprat äußerte sich auch zu Hamiltons Chancen auf den Weltmeistertitel in der noch jungen Saison: „Ich glaube nicht, dass er verloren hat, aber nach sieben Titeln... Was motiviert dich? Noch einen zu gewinnen.“ An dieser Stelle räumte der 67-Jährige die fehlende Qualität von Hamiltons Boliden ein: „Du wirst nicht alles riskieren, wenn du das Auto nicht hast.“

Allerdings fehle Hamilton letztendlich vor allem die Gier aus früheren Tagen, damit er Max Verstappen ernsthaft auf dem Weg zu dessen drittem WM-Sieg nacheinander gefährlich werden könne: „Es ist offensichtlich, dass Hamilton nicht mehr derselbe ist wie bei seiner ersten oder zweiten Meisterschaft,“ so Villadelprat.

Die nächste Gelegenheit, in der Fahrerwertung anzugreifen, bietet sich Hamilton am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Aserbaidschan. Bereit für das Rennen in Baku zeigte sich zuletzt auch Nico Hülkenberg – in ungewohnter Rolle als Langstreckenläufer. (wuc)