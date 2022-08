Leichtathletik-EM: Mihambo als Titelverteidigerin im Weitsprung dabei

Von: Tobias Becker

Teilen

Malaika Mihambo feierte vor wenigen Wochen erst Gold bei der Weltmeisterschaft. © Michael Kappeler/dpa

Die Leichtathletik-EM findet derzeit in München statt. Lesen Sie hier, wie es um die Chancen von Malaika Mihambo im Weitsprung steht:

Malaika Mihambo ist aktuell Deutschlands beste Weitspringerin. Kein Wunder also, dass sie bei der Leichtathletik-EM in München als große Medaillenhoffnung gilt. Doch ganz so einfach wird es nicht, denn Mihambos Vorbereitung war schwierig, der Start stand lange in Frage.

MANNHEIM24 verrät, wie es um Malaika Mihambo bei der Heim-Europameisterschaft steht.

Die European Championships in München sind Europameisterschaften verschiedener Sportarten, die im gleichen Zeitraum in derselben Stadt stattfinden. (tobi)