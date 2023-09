Basketball-WM heute im Live-Ticker: Zieht Deutschland das erste Mal seit 2002 ins Halbfinale ein?

Von: Korbinian Kothny

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft im WM-Viertelfinale auf Lettland. Mit einem Erfolg würde das DBB-Team das erste Mal seit 2002 in ein WM-Halbfinale einziehen. Der Live-Ticker.

Manila – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht vor dem größten Erfolg seit 2002. Mit einem Sieg im WM-Viertelfinale würde das DBB-Team erst zum zweiten Mal überhaupt ins Halbfinale bei einer WM einziehen. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert am Mittwoch in Manila Lettland ausschalten.

Deutschland bislang mit makelloser Bilanz bei WM

Deutschland geht dabei als großer Favorit in das WM-Viertelfinale – hier sehen Sie die Partie live. Das DBB-Team konnte bei der WM bislang auf ganzer Linie überzeugen und hat bislang alle Spiele für sich entschieden. Am Sonntag wurde Mitfavorit Slowenien deutlich mit 100:71 Punkten geschlagen.

Lettland gilt allerdings als „Überraschungsmannschaft des Turniers“ und schaltete bereits die Mitfavoriten aus Spanien und Frankreich aus. „Das ist ein sehr gefährliches Team, das super zusammen spielt und viele gute Werfer hat“, warnte Co-Kapitän Johannes Voigtmann vor dem WM-Viertelfinale.

Dennis Schröder und sein Team kämpfen um den Einzug ins WM-Halbfinale. © IMAGO/Tilo Wiedensohler

Letztes WM-Halbfinale für DBB-Team 2002: Übertrumpfen Schröder & Co. Nowitzki?

Mit einem Erfolg über Lettland würde das DBB-Team nach 2002 erst zum zweiten Mal überhaupt in seiner Geschichte ein WM-Halbfinale erreichen. Vor über 20 Jahren führte Dirk Nowitzki die deutsche Basketball-Nationalmannschaft damals zu einem dritten Platz.

Neben dem Einzug in die Top 4 des Turniers, geht es für Dennis Schröder & Co. auch um die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Die zwei bestplatzierten europäischen WM-Teilnehmer sind automatisch für die Olympischen Spiele qualifiziert.

Kehrt Franz Wagner gegen Lettland zurück?

Weiterhin ist es fraglich, ob NBA-Star Franz Wagner dabei helfen kann. Der 22-jährige Profi von den Orlando Magic verpasste die vergangenen vier Spiele wegen einer Knöchelverletzung, die er sich beim Auftaktspiel gegen Japan zugezogen hatte.

„Wir schauen immer von Tag zu Tag, weil wir sehen müssen, wie der Fuß reagiert“, ließ sich DBB-Coach Herbert nicht in die Karten schauen. Die deutschen Basketballer haben allerdings in den vergangenen Partien gezeigt, dass auch ohne den jüngeren Part der Wagner-Brüder mit ihnen zu rechnen ist. (kk)