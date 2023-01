Clemens löst Darts-Euphorie aus – alle Infos zum WM-Halbfinale

Von: Nils Wollenschläger

Gabriel Clemens sorgt bei der Darts-WM für Furore. © Steven Paston/dpa

Bei der Darts-WM in London steht am Montag das Halbfinale auf dem Programm. Gabriel Clemens will dabei wieder für Begeisterung sorgen. Lesen Sie hier mehr:

Gabriel Clemens steht bei der Darts-WM in London überraschend im Halbfinale. Nachdem er am Sonntag Gerwyn Price geschlagen hat, trifft der Saarländer am Montagabend (2. Januar) auf Vorjahresfinalist Michael Smith.

Halbfinale bei der Darts-WM – MANNHEIM24 hat alle Infos zum Duell Gabriel Clemens gegen Michael Smith.

„Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wahrscheinlich realisiere ich es erst nachts. Ich bin mega happy und habe ein gutes Spiel gemacht“, freut sich Clemens nach seinem Coup gegen Price. (nwo)