Kuriose Szene: Formel-1-Pilot fleht am Funk – „Nein. Das kann nicht sein“

Von: Marcel Schwenk

Der Große Preis von Australien hat einiges geboten. Kurz vor dem Ende des Formel-1-Rennens wird es dramatisch im Ferrari-Cockpit.

Melbourne - Max Verstappen gelang in einem chaotischen Grand Prix von Australien sein erster Saisonsieg, hinter dem Red-Bull-Piloten landete Lewis Hamilton (Mercedes) auf dem zweiten Rang. Der Spanier Fernando Alonso, bislang eine der Überraschungen des Jahres, fuhr im abermals starken Aston Martin auf Platz drei. Aber auch abseits des Podiums gab es einige Vorfälle, die für reichlich Schlagzeilen sorgten.

Name: Carlos Sainz Geburtsdatum und -ort: 1. September 1994 in Madrid (Spanien) Bisherige Teams in der Formel 1: Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari Größte Erfolge: Sieger beim Großen Preis von Großbritannien 2022, 5. Platz der Gesamtwertung (2021 und 2022)

Chaotisches Rennen mit vielen Ausfällen

Insgesamt acht Fahrer konnten das Formel-1-Rennen im Albert Park in Melbourne nicht beenden. Ferrari-Pilot Charles Leclerc musste seinen Boliden beispielsweise bereits nach wenigen Kurven abstellen. Dem Dänen Kevin Magnussen unterlief ein Fahrfehler, er zerlegte seinen Haas wenige Runden vor dem Ende an der seitlichen Streckenbegrenzung. In der Folge wurde die Rote Flagge gewunken, da die Strecke zu diesem Zeitpunkt von Autoteilen übersäht war. Ein stehender Start wurde angeordnet.

Bei diesem Re-Start crashten die Alpine von Pierre Gasly und Esteban Ocon - beide lagen zuvor in den Punkten, für beide war das Rennen nun vorzeitig beendet. Darüber hinaus kam es noch zu einem Kontakt zwischen Alonso und Carlos Sainz im Ferrari.

Verstand in Australien die Welt nicht mehr: Ferrari-Pilot Carlos Sainz. © Erwin Scheriau/APA/dpa

Sainz in Crash mit Stroll verwickelt

Der Aston Martin drehte sich und fiel ans Ende des Feldes zurück, Sainz schob sich zu diesem Zeitpunkt auf den dritten Rang vor. Durch die vielen Kollisionen wurde unmittelbar nach dem stehenden Start erneut die Rote Flagge gewunken.

Die Fahrer versammelten sich in der Box, um im Anschluss noch eine Runde unter Gelber Flagge hinter dem Safety Car zu drehen und das Rennen somit zu beenden. Gewertet wurde schließlich die Reihenfolge vor dem Re-Start, wie die Rennkommission später festlegte.

Sainz über Zeitstrafe: „Das ist inakzeptabel“

Während der Wartezeit auf diese Entscheidung erreichte Sainz in der Boxengasse dann die bittere Nachricht: 5-Sekunden-Strafe für den Kontakt mit Alonso. Der Spanier war außer sich. „Nein. Das kann nicht sein. Verdiene ich es, aus den Punkten zu fliegen? Nein, das ist inakzeptabel“, verschaffte sich Sainz am Boxenfunk Luft.

Durch die Strafe fiel der 28-Jährige auf den zwölften Rang zurück, da er bei den noch ausstehenden Runden hinter dem Safety Car keine Zeit mehr gutmachen konnte. Sein vierter Platz, den er vor dem chaotischen Re-Start innehatte, ging an Lance Stroll im zweiten Aston Martin. Die Entscheidung bezeichnete Sainz als „unfair“, er könne diese „nicht glauben“.

Auch für George Russell (li.) war das Rennen in Australien früh beendet. © Simon Baker/EPA Pool/AP/dpa

Alonso nimmt Sainz in Schutz

Auch im Interview nach dem Rennen war Sainz noch immer voller Emotionen. „Ich kann gerade nicht reden. Ich bin zu sauer, zu enttäuscht. Ich kann nichts sagen. Ich bevorzuge es, zur Rennleitung zu gehen und die Strafe zurückzunehmen, weil ich nicht glaube, dass ich sie verdiene. Das ist die unfairste Strafe meines Lebens“, echauffierte sich der gebürtige Madrilene.

Selbst Alonso merkte nach dem GP an, dass er die Entscheidung als „etwas zu hart“ empfand. Sainz‘ Aufregung half jedoch nichts, auch wenn sie ob der Zustände beim wiederholten Start doch irgendwo nachvollziehbar war. Sainz blieb Zwölfter - und verpasste erstmals in dieser Saison die Top 10. (masc)