Prokop traut den deutschen Handballern die WM-Medaille zu

Rouen - Bundestrainer-Kandidat Christian Prokop traut den deutschen Handballern bei der Weltmeisterschaft in Frankreich einen Medaillen-Coup zu. Als Erfolgsgrund sieht er die Mischung im Team.

„Wenn es unserer Nationalmannschaft weiterhin gelingt, für den Erfolg alles diszipliniert abzurufen und das nötige Quäntchen Glück zu haben, dann ist eine Medaille erreichbar“, sagte Prokop am Freitag dem Internetportal sport.de.

Schon vor dem Gruppenfinale am Freitagabend gegen Kroatien stellte der Trainer des Bundesligisten SC DHfK Leipzig, der neben Markus Baur Anwärter auf die Nachfolge von Auswahlcoach Dagur Sigurdsson ist, den „Bad Boys“ ein gutes Zwischenzeugnis aus. „Das Team knüpft nahtlos an die in jüngster Vergangenheit begeisternden Auftritte an. Vor allem der positive Teamgeist und die sehr variabel angelegte Spielweise sind entscheidende Punkte für den Erfolg. Zudem ist trotz personeller Rotation kein Leistungsabfall zu erkennen“, lobte Prokop.

Als Erfolgsgrund nannte der 38-Jährige die Mischung im Team. Den erfahrenen Spielern unterliefen kaum Fehler, zudem würden sie großen Respekt sowohl bei den Mitspielern als auch den Gegnern genießen. Die jungen Spieler seien sehr erfolgshungrig und begeisterten mit ihrem Einsatz.

