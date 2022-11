Bricht Mannheim den Auswärtsfluch? Hier können Sie das Oldenburg-Spiel live verfolgen

3. Liga

Der SV Waldhof Mannheim gastiert am Sonntag beim VfB Oldenburg. Hier können Sie die Partie in der 3. Liga live verfolgen:

Der SV Waldhof Mannheim will im letzten Pflichtspiel des Jahres am Sonntag (13. November) seinen Auswärtsfluch beim Aufsteiger VfB Oldenburg brechen. Die Blau-Schwarzen warten in der laufenden Saison noch immer auf ihren ersten Sieg in der Fremde, in sieben Spielen ist man sechsmal als Verlierer vom Platz gegangen. VfB Oldenburg gegen Waldhof Mannheim – im Live-Ticker von MANNHEIM24 können Sie das Duell live verfolgen.

Die Partie in Oldenburg beginnt um 13 Uhr. (mab)