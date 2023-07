Trotz London-Verbot: Boris Becker kehrt als Wimbledon-Experte ins TV zurück

Von: Marcel Schwenk

Trotz seines Einreiseverbots nach England wird Tennis-Ikone Boris Becker für das Turnier in Wimbledon als Kommentator fungieren.

Mailand – Mit nur 17 Jahren gelang Boris Becker der ganz große Coup. Am 7. Juli 1985 feierte er mit dem Sensationssieg in Wimbledon das vielleicht größte Highlight seiner beeindruckenden Tennis-Laufbahn.

Boris Becker Geboren: 22. November 1967 (Alter 55 Jahre) in Leimen Sportart: Tennis Größte Erfolge: 6x Grand-Slam-Sieger, 49x Sieger in Einzelturnieren

Aufgrund von Einreiseverbot: Becker nicht in Wimbledon vor Ort

38 Jahre später ist Becker allerdings nicht beim traditionsreichen Grand Slam vor Ort. Aufgrund seines Einreiseverbots nach England, wo er wegen fehlerhafter Angaben beim Insolvenzverfahren im Gefängnis saß, muss der gebürtige Leimener das Turnier vor dem Fernseher verfolgen und darf nicht als Experte für den TV-Sender BBC arbeiten.

Trotzdem wird der mittlerweile 55-Jährige als Kommentator fungieren, wie Sky Italia am Mittwoch (12. Juli) mitteilte. So wird Becker am Sonntag, wenn das Herren-Finale beim Rasen-Klassiker ansteht, in seiner Wahlheimat Italien im Studio sein und als Spezialgast analysieren und kommentieren. Zuvor war er auch schon am Mittwoch bei den Viertelfinals mit von der Partie.

Boris Becker analysiert als TV-Experte für das italienische Fernsehen beim Tennis-Klassiker in Wimbledon. © IMAGO/Sandy Dinkelacker

Becker kommentiert für Sky Italia: „Bin sehr glücklich darüber“

„Ich bin sehr glücklich darüber und wir werden über Tennis sprechen“, zeigt sich Becker in einem vom Pay-TV-Sender veröffentlichten Video erfreut. Bereits vor dem Turnierstart hatte er angekündigt, die Partien in Wimbledon aufmerksam zu verfolgen.

„Auch, wenn ich nicht vor Ort bin, ist für mich Wimbledon immer noch die schönste Jahreszeit. Ich freue mich, wenn es am Montag endlich losgeht“, kündigte Becker gegenüber der Deutschen Presse-Agentur vor Turnierstart an.

Wimbledon: Djokovic weiterhin auf Kurs Titelverteidigung

Während bei den Männern Novak Djokovic im Halbfinale steht und noch immer die Chance auf die Titelverteidigung hat, wird es bei den Damen mit Sicherheit eine neue Wimbledon-Königin geben. Vorjahressiegerin Elena Rybakina unterlag im Viertelfinale Ons Jabeur, die neben der Weltranglisten-Zweiten Aryna Sabalenka als Favoritin gilt.

Derweil platzte einem ehemaligen Tennis-Star beim Grand Slam in Frankreich vor einem Monat der Kragen. (masc)