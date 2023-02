Boris Becker vor Tennis-Rückkehr? Es geht um seine berufliche Zukunft

Von: Marco Büsselmann

Boris Becker ist eine der größten Tennis-Legenden. © Dan Peled/dpa

Boris Becker wird am Freitag beim Davis Cup in Trier zu Besuch sein. Lesen Sie hier, warum es dabei auch um die berufliche Zukunft der Tennis-Legende gehen wird:

Boris Becker blickt nach seiner Haftentlassung wieder nach vorne: Im Januar ist der gebürtige Leimener wieder in seiner alten Funktion als Tennis-Experte für den TV-Sender Eurosport im Einsatz gewesen. Wie der 55-Jährige am Rande der Eurosport-Übertragung des Australien-Open-Finales verrät, wird er am Freitag beim Davis-Cup-Turnier in Trier als „Freund der Mannschaft“ dabei sein. HEIDELBERG24 verrät, warum es beim Tennis-Turnier auch um die berufliche Zukunft von Boris Becker gehen wird.

Im Eurosport-Studio in München hatte Becker zuletzt Besuch von seinem Sohn Elias bekommen. (mab)