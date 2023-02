Boris Becker auf Heimatbesuch in Leimen – rührendes Foto mit Mutter Elvira

Von: Nils Wollenschläger

Tennis-Legende Boris Becker besucht seine Heimat Leimen – und begeistert mit zwei Instagram-Fotos seine Fans. Hier finden Sie alle Infos:

Für Boris Becker soll das Jahr 2023 ein Neuanfang sein. Nachdem der 55-Jährige im Dezember aus der Haft in London entlassen wurde, ist er nach Deutschland zurückgekehrt. Am Montag (6. Februar) begeistert er seine Instagram-Follower mit zwei Fotos aus seiner Heimat Leimen.

Boris Becker zurück in Leimen – HEIDELBERG24 hat alle Infos zum Instagram-Post der Tennis-Legende.

Im Januar war der frühere Wimbledon-Champion als TV-Experte für den Sender Eurosport im Einsatz. (nwo)