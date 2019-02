Diese heiße Sportlerin enthüllt bei „Big Brother“ ihr pikantes Jungfrau-Geheimnis

Ohlala!

Bei der US-Version von Big Brother war die Gewinnerin Nebensache. Vielmehr machte Lolo Jones mit einem pikanten Geständnis von sich reden.

München - Sie ist schön, und sie ist erfolgreich: Lori - genannt Lolo - Jones. Die 36-Jährige ist eine pfeilschnelle Leichtathletin, gewann zweimal die Hallen-WM im Hürdenlauf. Wer so viel Muckis in den Beinen hat, versucht es auch im Bobsport - mit Erfolg: 2013 wurde Lolo Jones Weltmeisterin mit der Mannschaft. Ob ihre sportlichen Erfolge ihr einen Platz in der US-Version von Promi Big Brother beschert haben oder doch eher ihr gutes Aussehen, ist nicht überliefert. Klar ist: Die US-Amerikanerin enthüllte bei der Show ein pikantes Geheimnis.

Lolo Jones bei Big Brother: Heiße Sportlerin enthüllt pikantes Geheimnis

Die zweite Staffel von „Celebrity Big Brother 2“, wie die Sendung in den USA heißt lief in den Staaten am 21. Januar an. Mitte Februar stand die Siegerin fest: Tamar Braxton, eine amerikanische Sängerin und Influencerin. Viele Zuschauer horchten jedoch wegen einer ganz anderen Geschichte auf. Für Furore sorgte Lolo Jones, die attraktive Blondine ist mit ihren 36 Jahren nämlich noch Jungfrau! „Ich bin vielleicht auch deswegen Single, weil ich nie Geschlechtsverkehr hatte und die Kerle nicht auf Mädchen warten wollen“, so die Sportlerin im TV. Mehrere US-Medien berichteten bereits darüber.

Lolo Jones bei Big Brother: Keine Kompromisse in Sachen Enthaltsamkeit

Lolo Jones, die 2008 Olympia-Gold nur aufgrund eines „Stolperers“ verpasste, verzichtet aus moralischen Gründen auf Geschlechtsverkehr. Dieses Geschenk gebe es für ihren Partner erst nach der Ehe. Diesbezüglich werde sie keine Kompromisse eingehen. Viele Männer glaubten ihr nicht, wenn sie ihnen von ihrer Jungfräulichkeit erzähle. Wenn sie dann realisierte „Oh, die muss ich wirklich heiraten“, hauten sie ab, so Lolo Jones, die bei Promi Big Brother den dritten Platz errang.

