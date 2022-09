Basketball-EM: Deutschland gegen Slowenien im Live-Ticker – Nächste Wagner-Festspiele nach Nowitzki-Lob?

Von: Christoph Klaucke

Franz Wagner will Deutschland bei der Basketball-EM gegen Slowenien zum Gruppensieg führen. © Federico Gambarini/dpa

Deutschland trifft bei der Basketball-EM auf Titelverteidiger Slowenien. Das DBB-Team kämpft um den Gruppensieg. Wir begleiten das Topspiel im Live-Ticker.

Köln – Deutschland steht bei der Basketball-EM bereits vorzeitig im Achtelfinale. Die vierte Partie in der Hammergruppe B gegen Titelverteidiger und Top-Favorit Slowenien könnte dennoch richtungsweisend für den weiteren Turnierverlauf sein. Für das DBB-Team geht es um den Gruppensieg.

DBB-Team kämpft um Gruppensieg: Duell gegen Slowenien vorentscheidend

Nach der doppelten Verlängerung gegen Litauen (109:107) hatte sich die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM den Ruhetag am Montag mehr als verdient. Doch schon am Dienstagabend wartet mit Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic der nächste harte Brocken. Am Mittwoch geht es in Köln dann noch gegen Ungarn, bevor das DBB-Team fürs Achtelfinale am Samstag nach Berlin weiterzieht.

Nach dem emotionalen Sieg gegen die Litauer war vor allem Franz Wagner in aller Munde. Sofort kamen Erinnerungen an niemand geringeres als Dirk Nowitzki auf, dessen Trikot in der Nationalmannschaft nicht mehr vergeben wird. „Er ist gerade 21. Er wirft sehr gut für einen großen Jungen. Er kann das Spiel lesen. Er ist schneller, als er aussieht“, geriet Nowitzki höchstselbst am Montagabend bei einer Pressekonferenz ins Schwärmen und legte sich fest: „Wir werden noch sehr viel Freude an ihm haben.“

Franz Wagner ist Deutschlands EM-Held: NBA-Rookie sogar von Dirk Nowitzki geadelt

Deutschlands Basketball-Ikone ist nicht der einzige Wagner-Bewunderer. „Der Typ ist geisteskrank“, staunte Mitspieler Johannes Thiemann, und Kapitän Dennis Schröder prophezeite: „Wenn er so weitermacht, wird er ein ganz Großer!“ Jeder versenkte Dreier, jedes irrwitzige Dribbling weckte am Sonntag beim „Wagner-Wahnsinn“ gegen Litauen Sehnsüchte, die seit Nowitzkis Abschied aus der Nationalmannschaft 2015 ungestillt geblieben sind.

Jetzt, nach überragenden 32 Punkten gegen die Balten, scheint es nicht nur so, als könnte der erst 21-Jährige die Deutschen bei der EM zur erhofften Medaille führen. Der Shootingstar der Orlando Magic aus der NBA, das ist spätestens nach dem 109:107-Sieg nach doppelter Overtime gegen die Litauer in Köln klar, könnte eine ganze Ära prägen.

Basketball-EM: Deutschland gegen Slowenien im Live-Ticker – nächste Wagner-Festspiele?

Und Wagner selbst? Der Hüne von 2,08 Metern gab sich so zurückhaltend, wie es auch ein Nowitzki getan hätte. „Am besten“, so Wagner, sei man, „wenn man mit Instinkt spielt, nicht zu viel nachdenkt. Dann geht alles leichter von der Hand.“ Beeindruckend unbeeindruckt für ein 2001er-Baujahr, das in seinem achten (!) Länderspiel nicht nur einen Punktbestwert im Nationaldress aufstellte. Vier von seinen sieben Dreiern traf der Forward - teilweise in absolut kritischen Situationen. „Franz ist unglaublich“, lobte Guard Maodo Lo.

Die Wagner-Festspiele kommen aber keineswegs überraschend. Nachdem er 2021 an achter Stelle im NBA-Draft von den Magic ausgewählt worden war, Nowitzki war einst der neunte Pick, lieferte der Jungstar sofort. In seinem Rookiejahr legte er an der Seite seines bei der EM verletzt fehlenden Bruders Moritz im Durchschnitt 15,2 Punkte auf. Schröder sagte bereits im Mai: „Er wird uns extrem helfen - einen solchen Zweier oder Dreier hatten wir in der deutschen Nationalmannschaft noch nicht.“ Erleben wir die nächsten Wagner-Festspiele? Im Live-Ticker Deutschland gegen Slowenien am Dienstag, um 20.30 Uhr, verpassen Sie nichts. (ck)