Basketball-EM: Deutschland gegen Montenegro im Live-Ticker – DBB-Team startet in „Todes-K.o.-Phase“

Von: Christoph Klaucke

Deutschland trifft im Achtelfinale der Basketball-EM auf Montenegro. © Anke Waelischmiller/Imago

Deutschland bekommt es im Achtelfinale der Basketball-EM mit Montenegro zu tun. Der Auftakt in die „Todes-K.o.-Phase“ in Berlin im Live-Ticker.

Basketball-EM: Deutschland gegen Montenegro, Samstag, 18 Uhr in Berlin

Deutschland im Achtelfinale gegen Montenegro: DBB-Team begeistert bei Basketball-EM

Berlin – Deutschland startet bei der Basketball-EM in die K.o.-Phase. Das DBB-Team bekommt es im Achtelfinale mit Montenegro zu tun. Die deutschen Basketballer begeisterten in der Vorrunde das Kölner Publikum mit vier Siegen aus fünf Spielen gegen Frankreich, Bosnien-Herzegowina, Litauen und Ungarn. Nur gegen Titelverteidiger Slowenien gab es eine knappe Niederlage.

In der „Todes-K.o.-Phase“ geht es weiter nach Berlin, wo am Samstag um 18 Uhr Montenegro wartet. Danach könnte es zum Duell mit Griechenland und dem „Greek Freak“ Giannis Antetokounmpo kommen.

Basketball-EM: Deutschland gegen Montenegro im Live-Ticker: Nächste EM-Party in Berlin?

Erst die nächste ausgelassene EM-Party vor 14.500 Fans in der Berliner Mercedes-Benz Arena gegen Montenegro, dann der Mega-Showdown mit NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo? Nein, auf solche Gedankenspiele ließ sich Gordon Herbert gar nicht erst ein. Als Kapitän Dennis Schröder und die deutschen Basketballer ihre ersten Körbe in der Berliner Arena warfen, sprach der Bundestrainer eine eindringliche Warnung aus.

„Wir waren gerade in der Todesgruppe, jetzt kommt die Todes-K.o.-Phase. Jedes Team kann jedes andere schlagen“, sagte Herbert vor dem EM-Achtelfinale am Samstag gegen die Montenegriner. Nach der tollen Vorrunde in Köln wird es bei der Finalrunde in der Hauptstadt jetzt so richtig ernst. Eine Pleite – und der Traum von der dritten EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005 wäre geplatzt.

Zittern um Defense-Star: Nick Weiler-Babb an der Schulter verletzt

Deshalb gilt der volle Fokus zunächst Montenegro. „Das ist ein sehr gutes Basketball-Team mit einer unglaublichen Basketball-Kultur“, sagte Herbert, der den Vergleich zu Bosnien-Herzegowina zog, das Deutschland in der Gruppenphase das Leben schwer gemacht hatte. „Sie sind sehr physisch, groß und spielen hart“, sagte der Coach. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass Montenegro die Top-Spiele in seiner Gruppe A gegen Spanien sowie die Türkei verlor.

Wichtig wäre, insbesondere mit Blick auf die Defense, dass Herbert am Samstag auf Nick Weiler-Babb zurückgreifen kann. Der Verteidigungsspezialist hatte sich am Dienstag bei der einzigen Vorrundenniederlage gegen Slowenien an der Schulter verletzt. Der eingebürgerte US-Amerikaner von Bayern München war gegen Ungarn, wie auch Schröder und Daniel Theis, geschont worden. Er reiste zwischenzeitlich zur Behandlung an die Isar. „Bei ihm“, so Herbert, „muss man von Tag zu Tag schauen.“ Verfolgen Sie das Achtelfinale der Basketball-EM zwischen Deutschland und Montenegro am Samstag, um 18 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)