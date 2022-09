Basketball-EM: Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina im Live-Ticker - Folgt die nächste DBB-Gala?

Von: Vinzent Fischer

Die deutschen Basketballer um Franz Wagner (links) und Kapitän Dennis Schröder wollen nach dem fulminanten Auftaktsieg gegen Bosnien-Herzegowina nachlegen. © IMAGO / Sven Simon

Nach dem Auftaktsieg über Frankreich trifft Deutschland in der Basketball-EM 2022 auf Bosnien-Herzegowina. Wir berichten im Live-Ticker.

Team 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 3. Viertel Deutschland 0 Bosnien-Herzegowina 0

9:23: Theiss verfehlt den Korb in der Zone nach dem ersten deutschen Angriff, doch auch Deutschland scheitert.

9:56: Tip-Off! Schröder erorbert den Ballbesitz.

Update vom 3. September, 14.29 Uhr: Letzte taktische Anweisungen von Trainer Herbert, gleich geht es los!

Update vom 3. September, 14.26 Uhr: Die Mannschaften laufen ein. Die Stimmung in der Kölner Lanxess Arena ist gut, die Halle ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Fans wollen die deutsche Nationalmannschaft zum zweiten Turniersieg tragen. Jetzt werden die Nationalhymnen gespielt.

Update vom 3. September, 14.21 Uhr: „Wir haben keinen Kater vom Dienstag-Spiel“, sagt Bundestrainer Gordon Herbert vor dem Spiel bei MagentaSport. „Uns erwartet ein ganz anderes Basketball-Team“, prophezeit der Bundestrainer und fordert: „Wir wollen, dass der Gegner auf uns reagieren muss.“ Dennoch ist der DBB vor Bosnien-Herzegowina gewarnt: „Sie haben vier Spieler von hoher Qualität“

Entwarnung bei Daniel Theiss: DBB-Coach Herbert kündigt Einsatz in den Starting Five an

Der Headcoach nimmt einen Wechsel vor. Daniel Theiss wird in die Starting Five rücken, mit seinem Knie ist nach dem Frankreich-Spiel alles in Ordnung.

Update vom 3. September, 14.16 Uhr: Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert ist die Social-Media-Welt fremd. Dies sagte der 63 Jahre alte Chefcoach zwischen den Spielen gegen Frankreich (76:63) und Bosnien-Herzegowina am Samstag. Er habe nach dem klaren Auftaktsieg über den Olympia-Zweiten deshalb auch nicht so viele Glückwünsche erhalten wie seine Spieler um Kapitän Dennis Schröder.

„Ich bin nicht auf Social Media. Ich bin zu alt dafür. Das ist die Welt für die unter 30-Jährigen. Ich habe keine Idee, wie man auf Twitter kommt“, sagte Herbert. Seine Profis um Schröder (28) und NBA-Kollege Daniel Theis (30) hingegen sind auf Twitter, Instagram und Co. sehr aktiv. Für Herbert ist es das erste große Turnier als deutscher Bundestrainer.

Update vom 3. September, 14.04 Uhr: Nach seiner Basketball-Gala beim EM-Auftakt gegen Frankreich haben Mitspieler und Experten Maodo Lo eine Zukunft in der NBA vorhergesagt. „Maodo wird der nächste deutsche Spieler in der NBA“, sagte Kapitän Dennis Schröder. Lo selbst hat den Traum vom Sprung in die beste Basketball-Liga der Welt ebenfalls noch nicht abgehakt. „Wenn der Weg dorthin führt, dann wäre das toll“, sagte Lo. Unter Druck setzen lassen will sich der 29 Jahre alte Point Guard von Alba Berlin aber nicht. „Wenn nicht, dann ist es auch o.k. Meine Ambition ist, mich immer zu verbessern.“

Lo hat in der Vergangenheit in den USA am College gespielt und stand hier und da auch schon bei NBA-Clubs auf dem Zettel. „Es gab Kontakte damals“, sagte Lo, der ihm angebotene Vertrag sei aber nur halb garantiert gewesen. „Darum habe ich mich für Bamberg entschieden“, sagte Lo über seinen Wechsel zu den Franken 2016. Über Bayern München zog es Lo 2020 dann zu Alba Berlin, wo er zuletzt drei Mal in Serie deutscher Meister wurde.

Mit starken Leistungen in der Euroleague weckte er auch wieder das Interesse aus der NBA. „Es gab immer mal Interesse, aber nie einen richtigen Vertrag, sonst hätte ich den wahrscheinlich schon angenommen“, sagte Lo: „Man muss den Vertrag bekommen, sonst geht es nicht.“

Im Video: Basketball-EM 2022 - Alle Infos zur EuroBasket 2022

Nach seiner starken Leistung gegen die Franzosen bekam Lo auch ein Kompliment von Chauncey Billups. Der Coach von den Portland Trail Blazers ist als Assistent des nächsten Deutschland-Gegners Bosnien-Herzegowina in Köln und sagte, Lo bringe alles für eine Karriere in der NBA mit. „Es ist eine Ehre, so etwas von so einem ehemaligen Spieler zu hören“, sagte Lo.

Maodo Lo warnt vor Bosnien-Herzegowina: „Sehe uns nicht als Favorit“

Erstmeldung vom 3. September, 13.51 Uhr: Köln - Die Euphorie nach dem Traumstart der deutschen Basketballer in die Europameisterschaft 2022 ist groß. Nach dem fulminanten und völlig verdienten Sieg gegen den Titel-Favoriten Frankreich will das Team um Trainer Gordon Herbert auch Spiel zwei gegen Bosnien-Herzegowina für sich entscheiden. Auf heimischen Boden werden erneut über 15.000 frenetische Zuschauer in der Kölner Lanxess-Arena erwartet.

Auf dem Papier ist Bosnien-Herzegowina für Deutschlands Basketballer eine machbare Aufgabe. Doch die Überraschung in der WM-Qualifikation gegen Frankreich und der EM-Auftaktsieg über Ungarn machen das Team um NBA-Center Jusuf Nurkic in Köln zu einer kniffligen Prüfung für die Gastgeber. „Bosnien hat Frankreich geschlagen vor kurzem. Sie sind eine andere Mannschaft mit anderen Waffen. Wir müssen uns auf sie einstellen und versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Ich sehe uns nicht als Favorit“, sagte Aufbauspieler Maodo Lo.

Gelingt vor erneut vollen Rängen am Samstag (14.30 Uhr/Magentasport) der zweite Sieg, ist die Finalrunde in Berlin greifbar nahe. „Wir können das Tor zum Achtelfinale weit aufstoßen“, sagte Präsident Ingo Weiss am Freitag. Nach dem mitreißenden 76:63-Erfolg über Frankreich gilt es, die Euphorie ins zweite Spiel zu transportieren. Die emotionale Trikotzeremonie für Dirk Nowitzki sowie eine starke Kollektivleistung hatten am Donnerstag für einen perfekten Start in das Heimturnier (bis 18. September) gesorgt.

Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina im Live-Ticker - Setzt das DBB-Team den Höhenflug fort?

Doch die Gruppe bleibt hart, nach Bosnien warten nacheinander Litauen (am Sonntag) und Europameister Slowenien (am Dienstag). „Du lernst mehr aus Niederlagen. Du musst nur aufpassen, dass du zur rechten Zeit verlierst“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert, der großen Respekt vor Bosnien hat. „Sie haben sehr talentierte Spieler. Das ist ein anderer Typ Team als Frankreich“, fügte der 63-Jährige an. In unserem Live-Ticker zur Basketball-EM zwischen Deutschland und Bosnien-Herzegowina, am Samstag ab 14.30 Uhr, verpassen Sie nichts. (vfi/dpa)