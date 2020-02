Australian Open: Djokovic gegen Thiem im Finale - Schafft der Österreicher die Sensation?

Altmeister gegen Herausforderer

Im Finale der Australian Open kommt es zum Duell zwischen einem absoluten Superstar und einem Überraschungs-Finalisten. Wir berichten für Sie im Live-Ticker.

Dominic Thiem fordert im Finale um die Australian Open ihren Rekordsieger Novak Djokovic. Der Djoker kann bei seiner achten Finalteilnahme seinen achten Turniersieg holen. Das Endspiel können Sie hier im Live-Ticker verfolgen.

Australian Open, Finale 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz Novak Djokovic (Serbien, Nr. 2) Dominic Thiem (Österreich, Nr. 5)

Update vom 1. Februar, 22.44 Uhr: Langsam wird es für die Tennis-Fans Zeit, ins Bett zu gehen - damit man morgen komplett ausgeruht das Finale der Australian Open verfolgen kann! Krönt sich Novak Djokovic zum Champion oder funkt Dominic Thiem dazwischen? Wir sind schon gespannt. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Australian Open: Djokovic gegen Thiem - Das Finale im Live-Ticker

Erstmeldung: Melbourne - Am2. Februar um 19.30 Uhr australischer Zeit beginnt das Finale der Australian Open. In Mitteleuropa beginnt das Match in der Rod Laver Arena* um 9.30 Uhr. Auf Tennis-Feinschmecker wartet ein absolutes Hammer-Duell. Mit Tennis-Superstar Novak Djokovic und Dominic Thiem treffen Rang zwei und fünf der Welt aufeinander.

Australian Open 2020: Underdog Dominic Thiem fordert Novak Djokovic

Beide hatten im Halbfinale keine besonders großen Probleme. Titelverteidiger Novak Djokovic setzte sich gegen den angeschlagenen Roger Federer im ersten Halbfinale relativ locker durch und überzeugte in drei Sätzen. Es war bereits das 44. Duell zwischen den beiden Tennis-Ikonen.

Dominic Thiem verlor zwar noch den ersten Satz gegen seinen deutschen Halbfinalgegner Alexander Zverev, konnte dann jedoch die folgenden drei Sätze für sich entscheiden, wobei zwei davon erst im Tie-Break einen Sieger fanden. Damit schied Zverev als letzter Deutscher* aus dem Turnier aus, Thiem hingegen ist der erste Österreicher, der je das Finale einer Australian Open erreicht.

Abgesehen vom erfolgreichen Halbfinale, bleibt Thiems Turnier-Highlight wohl der Sieg über Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal, den er in vier Stunden und zehn Minuten bezwang. Vielleicht wartet am Sonntag im Endspiel die zweite Überraschung auf den 26-Jährigen.

Australian Open: Setzt Djokovic seine Siegesserie in seinem Lieblingsturnier fort?

Der Serbe und der Österreicher trafen bisher bereits zehnmal aufeinander, wobei Djokovic sechsmal als Sieger vom Platz ging. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen konnte allerdings Dominic Thiem gewinnen, der Trend der letzten Jahre spricht hier also für ihn. Am Sonntag treffen Thiem und Djokovic zum vierten Mal im Rahmen eines Grand-Slam-Turniers aufeinander.

Was für Djokovic spricht, liegt auf der Hand: Der Serbe steht zum achten Mal im Finale der Australian Open und konnte sie bei den bisherigen sieben Final-Teilnahmen sagenhafte siebenmal gewinnen. Er ist damit Rekordhalter unter allen bisherigen Gewinnern der Australian Open.

