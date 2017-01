Kerber kämpft sich gegen Witthöft in die dritte Runde

Australian Open

+ © dpa Angelique Kerber feierte an ihrem 29. Geburtstag einen perfekten Sieg. © dpa

Melbourne - Angelique Kerber steht in der dritten Runde der Australian Open, doch nach dem Sieg über die Hamburgerin Carina Witthöft am 29. Geburtstag dürfte es kaum eine rauschende Party geben.

Das war keine rauschende Geburtstagsparty von Angelique Kerber: Durch einen mühsamen Erfolg im deutschen Tennis-Duell mit Carina Witthöft erreichte die Titelverteidigerin am Mittwoch die dritte Runde der Australian Open. Die Weltranglisten-Erste gewann an ihrem 29. Geburtstag in Melbourne 6:2, 6:7 (3:7), 6:2 gegen die Hamburgerin und tat sich wie bei ihrem Erstrundensieg gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko sehr schwer.

Gegen Witthöft war es der dritte Erfolg im dritten Vergleich. In der Runde der letzten 32 trifft Kerber am Freitag auf die Tschechin Kristyna Pliskova, die Zwillingsschwester von US-Open-Finalistin Karolina Pliskova. Julia Görges scheiterte dagegen mit 3:6, 4:6 an der ehemaligen Weltranglisten-Ersten Jelena Jankovic aus Serbien.

Viel zu viele leichte Fehler

Die Zuschauer in der Rod-Laver-Arena sangen für Kerber nach ihrem Erfolg „Happy Birthday“. „Ich spiele immer an meinem Geburtstag. Ich werde noch einen großen Tag haben“, sagte die Norddeutsche und meinte auf die Frage nach dem gewachsenen Druck auf sie: „Ich denke eigentlich, dass ich mit dem Druck ganz gut umgehe.“ Danach hatte es vorher nicht immer ausgesehen.

Nach nervösem Beginn auf beiden Seiten mit Aufschlagverlusten in den ersten drei Spielen brachte Kerber als Erste ihr Service zum 3:1 durch. Witthöft versuchte wie angekündigt, vor allem mit der Vorhand selbst die Initiative zu übernehmen und die Favoritin möglichst nicht ins Spiel kommen zu lassen. Der 21-Jährigen unterliefen aber im ersten Satz 25 leichte Fehler - viel zu viele.

Bei bestem Tennis-Wetter mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen 20 Grad, aber auch mit Wind zur Mittagszeit, schaffte die US-Open-Siegerin in Durchgang zwei sofort ein Break. Wenig später stand es 2:0, nachdem Kerber in typischer Manier den bis dahin besten Ballwechsel aus der Defensive heraus noch für sich entschieden hatte.

Nach zwei Stunden ist der Sieg perfekt

Dann senkte die aktivere Witthöft ihre Fehlerquote und lag plötzlich 3:2 vorn. Die Zuschauer sahen nun eine bessere und ausgeglichene Partie. Einen möglichen Satzball für Witthöft schon vor dem Tiebreak vermied Kerber mit einem Netzroller. Die auch durch ihren schwachen Aufschlag eh schon frustrierte Kerber zertrümmerte im Tiebreak fast ihren Schläger, gab einen 3:1-Vorsprung nach zwei Doppelfehlern ab und kassierte den verdienten Ausgleich.

Gleich zu Beginn des dritten Satzes verschenkte sie quasi gleich ihr erstes Aufschlagsspiel, profitierte dafür jedoch von der nun wieder zunehmenden Zahl von Fehlern von Witthöft. Außerdem steigerte sich die US-Open-Siegerin in der entscheidenden Phase und zog auf 4:1 davon. Nach 2:08 Stunden machte Kerber den Sieg perfekt - dank einer verschlagenen Vorhand von Witthöft.

Auch Venus Williams ist eine Runde weiter

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Venus Williams steht in der dritten Runde der Australian Open. Die ein Jahr ältere Schwester von Serena Williams gewann am Mittwoch in Melbourne 6:3, 6:2 gegen Qualifikantin Stefanie Vögele aus der Schweiz. Die 36-Jährige ist bei ihrer 17. Teilnahme die älteste verbliebene Spielerin im Feld und derzeit die Nummer 17 der Weltrangliste. 2003 hatte Venus Williams das Finale der Australian Open erreicht, war aber ihrer Schwester unterlegen.

dpa