Roger Federer gegen Novak Djokovic: Halbfinale der Australian Open heute im Live-Ticker

Duell der Giganten

Mit Roger Federer und Novak Djokovic treffen zwei Giganten im Halbfinale der Australian Open aufeinander.

Im Halbfinale der Australian Open kommt es heute zum Duell der Giganten. Roger Federer trifft auf Novak Djokovic. Wir berichten für Sie im am Vormittag im Live-Ticker.

Roger Federer und Novak Djokovic treffen heute im Halbfinale der Australian Open aufeinander.

und treffen heute im aufeinander. Das Duell der beiden Superstars beginnt am Donnerstag, den 30. Januar, um 9.30 Uhr (MEZ).

(MEZ). Wir berichten heute imLive-Ticker vom Grand-Slam-Turnier.

8.55 Uhr: Das einstige deutsche Tennis-Ass Nikolas Kiefer hat einen klaren Favoriten. Focus.de sagte er: „Djokovic ist der klare Favorit, weil es über drei Gewinnsätze geht. Federer hat viele Körner gelassen und viel mehr Zeit auf dem Platz verbracht als sein Gegner. Bei zwei Sätzen hätte ich vielleicht Roger gesagt, aber Novak hat immer kürzer gespielt." Aber: „In den entscheidenden Momenten ist Federer immer da, so der 42-Jährige vor dem großen Halbfinal-Duell der Australian Open 2020.

8.00 Uhr: Die australische Tennis-Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty hat den Einzug ins Endspiel der Australian Open verpasst. Die 23-Jährige verlor am Donnerstag in Melbourne gegen die Grand-Slam-Halbfinalistin Sofia Kenin 6:7 (6:8), 5:7. Damit steht die erste Finalistin der Australian Open 2020 fest.

Roger Federer (SUI) - Novak Djokovic (SER): -:-, -:-, -:-

Melbourne - Am 30. Januar um 19.30 Uhr australischer Zeit beginnt das erste Halbfinale der Australian Open. In Europa beginnt das Match in der Rod Laver Arena* um 9.30 Uhr. Und den geneigten Tennis-Fan erwartet ein absolutes Kracher-Duell. Mit Roger Federer und Novak Djokovic treffen Rang zwei und drei der Welt aufeinander.

Australian Open 2020: Roger Federer trifft auf Novak Djokovic - beide taten sich bislang schwer

Doch beide taten sich in ihrem Viertelfinale überraschend schwer. Titelverteidiger Djokovic hatte mit Problemen an den Augen bzw. seinen Kontaktlinsen zu kämpfen. Sein Match gegen Milos Raonic drohte ihm im dritten Satz beinahe noch aus der Hand zu gleiten. Nach einer kurzen aber umstrittenen „Verletzungsunterbrechung“ setzte sich der Favorit aber dann doch durch.

Noch knapper wurde es für Roger Federer, der volle fünf Sätze gehen musste. Der Amerikaner Tennys Sandgren brachte den Schweizer Giganten gehörig ins Wanken. Nach der Partie gab auch Federer zu: Da war einiges an Glück dabei.

Halbfinale der Australian Open: Alexander Zverev gegen Dominic Thiem im zweiten Duell

Derweil dürfte das zweite Halbfinale in Deutschland noch spannender erwartet werden. Trotz der prominenten Besetzung im ersten Duell. Der Hamburger Alexander Zverev spielte sich sensationell bis in die Runde der letzten vier. Er ist damit der letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Das hätte er wohl selbst nicht erwartet, sein Mega-Spenden-Versprechen zieht er dennoch nicht zurück.

Im Weg zum Finale steht ihm der Österreicher Dominic Thiem. Der 26-Jährige sorgte im Viertelfinale für den größten Paukenschlag im Grand-Slam-Turnier. Er schaltete in einem Herzschlag-Match Rafael Nadal, die Nummer eins der Welt, aus. Das zweite Halbfinale findet genau einen Tag nach dem ersten statt. Also am 31. Januar um 9.30 Uhr deutscher Zeit.