Finale der Basketball-WM im Live-Ticker: Experten erwarten knappes Spiel - Spanien leichter Favorit

Im Finale der Basketball-WM 2019 treffen Argentinien und Spanien aufeinander.

Das Finale der Basketball-WM 2019 im Live-Ticker: Argentinien und Spanien stehen sich im Endspiel gegenüber. Wer darf am Ende die Trophäe nach oben reißen?

Argentinien - Spanien -:- (-:-. -:-, -:-, -:-), Tip-off: Sonntag, 14.00 Uhr

Starting Five Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Argentinien - - - - Luis Scola Spanien - - - - Marc Gasol

13:59: Mit einer leichten Verspätung wird das Spiel beginnen, über den Körben zeigt die Uhr noch drei verbleibende Minuten an, bis der Tip-off erfolgen wird.

13:56: Die Spieler haben sich in der Halle versammelt und warten darauf, dass die Nationalhymnen ertönen.

13:55: Während die Spieler in der Halle bereits vorgestellt werden geben die Experten noch ihre Tipps ab. Zwei zu eins geht das Finale laut Experten an die Spanier, trotzdem erwatren alle drei Spezielisten ein sehr knappes Spiel.

13:53: Bundestrainer Henrik Rödl erwartet ein Spiel „auf unfassbar hohem Niveau“ und sicherlich „ein sehr knappes Spiel“. Der Coach der DBB-Auwahl merkt jedoch an, dass jedes „Finalspiel seine eigenen Gesetze hat.“

13:49: Was macht denn die Spanier so besonders? Ricky Rubio gestaltet das Aufbauspiel der Südeuropäer. Nicht nur seine Kreativität, sondern auch sein unglaublicher Antritt zum Korb sorgt immer wieder dafür, dass seine Mitspieler frei stehen und so auch teilweise ungestört zum Korberfolg kommen können.

13:45: „Wir haben nicht die größten Spieler und nicht die athletischsten. Deshalb müssen wir sehr klug spielen.“ So lautet das Fazit des Coaches der Argentinier.

13:40: Ein besonderes Merkmal von Luis Scola wird noch hervorgehoben. Als Center ist der Argentinier sehr vielseitig einsetzbar und ist trotz seiner 39 Jahre noch auf einem absoluten Top-Leistungs-Niveau.

13:35: Das Spiel wird vermutlich über die beiden Leader der Teams entschieden. Auf der Seite der Spanier steht Marc Gasol, der bereits 2006 den Weltmeister-Titel nach Spanien holen konnte. Auf der anderen Seite steht ihm der 39-jährige Luis Scola gegenüber, der 2002 bereits im Finale der Basketball-Weltmeisterschaft stand, dieses jedoch nicht gewinnen konnte. Der Argentinische Center kam über die Weltmeisterschaft 2019 auf einen hervorragenden Schnitt von bisher über 19 Punkten pro Spiel.

13:32: Nicht einmal mehr 30 Minuten, bis der Tip-off zum WM-Finale beginnt. Beide Mannschaften sind heiß auf den zweiten Titel der Geschichte des Landes.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Finale der Basketball-Weltmeisterschaft 2019 zwischen Argentinien und Spanien. Die Partie beginnt am Sonntag, um 14.00 Uhr deutscher Zeit (20.00 Uhr Ortszeit). Austragungsort ist die Cadillac Arena in Peking.

Argentinien - Spanien: Finale der Basketball-WM 2019 im Live-Ticker

Peking- Spannender hätte das erste Halbfinale der Basketball-WM 2019 wohl kaum sein können. In einem Krimi der ganz besonderen Art konnte sich die spanische Basketball-Nationalmannschaft in der zweiten Overtime mit 95:88 durchsetzen. Im Finale der Weltmeisterschaft stehen ihnen die Argentinier gegenüber.

Der Halbfinal-Einzug der Südamerikaner war am Ende eine recht klare Sache, denn die argentinische Auswahl setzte sich mit 80:66 gegen die französische Nationalmannschaft durch.

Sowohl Spanien, als auch Argentinien konnten sich bisher lediglich einen WM-Titel sichern. Während die Spanier 2006 jubeln konnten, ist der WM-Erfolg für die Argentinier schon länger her. Bei der ersten Weltmeisterschaft - 1950 - stand Argentinien am Ende zum ersten und bisher zum letzten Mal ganz oben auf dem Treppchen.

Spanien - Argentinien: Das Finale der Basketball-WM 2019 live und kostenlos im Stream auf YouTube

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann - im Gegensatz zu den Finalisten - keinesfalls zufrieden mit ihrer Leistung bei der Weltmeisterschaft 2019 sein. Vor allem im Vorrundenspiel gegen Frankreich und beim Fiasko gegen die Dominikanische Republik zeigte die DBB-Auswahl um NBA-Star Dennis Schröder keine gute Leistung und schied bereits vorzeitig aus.

Gegen Jordanien gab es wenigstens noch so etwas wie eine kleine Wiedergutmachung. Doch DBB-Präsident Ingo Weiss kreidete am Ende der Weltmeisterschaft etwas ganz anderes an und stellte sich hinter Starspieler Dennis Schröder.

