Adler Mannheim empfangen ERC Ingolstadt: Alle Infos zum vierten Playoff-Halbfinale

Von: Marco Büsselmann

Die Adler Mannheim empfangen den ERC Ingolstadt. © Uwe Anspach/dpa

Die Adler Mannheim empfangen am Donnerstag (6. April) im vierten Halbfinal-Spiel der DEL-Playoffs den ERC Ingolstadt. Lesen Sie hier mehr:

Die Adler Mannheim sind am Dienstag (4. April) durch den 2:1-Sieg beim ERC Ingolstadt in der Halbfinal-Serie der DEL-Playoffs in Führung gegangen. Am Donnerstag (6. April) wollen die Mannheimer in der SAP Arena nun nachlegen. Adler Mannheim gegen ERC Ingolstadt – im Live-Ticker von MANNHEIM24 finden Sie alle Infos zu Spiel vier der Halbfinalserie.

Spielbeginn in Mannheim ist um 19:30 Uhr.