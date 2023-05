Formel 1 zu schnell? Regelhüter greifen mitten in der Saison durch

Von: Jannek Ringen

Eigentlich geht es in der Formel 1 darum, so schnell wie möglich zu fahren. Durch eine neue Reform sollen die Fahrer jetzt wieder langsamer werden.

Paris – Fünf Rennen ist die neue Saison in der Königsklasse des Motorsports bereits alt. Erste Erkenntnisse haben sowohl die Teams der Formel 1 als auch die Regelhüter der FIA diesen Rennen bereits entnommen. Die Entwicklung der Teams versetzt die FIA in Aufruhr, sodass diese über eine Anpassung in der laufenden Saison nachgedacht hat.

Genehmigung bei der FIA beantragt: Neue Reifen für Verstappen & Co.

Pirelli Motorsport, Hersteller der Reifen für die F1-Boliden, hat bei der FIA eine Genehmigung beantragt, eine neue Variante der Slick-Reifen einzuführen. Diese sieht vor, Materialien zu verwenden, die erst für die kommende Saison 2024 geplant waren. Die FIA hat den Antrag nun genehmigt.

Grund dafür ist, dass die Leistung der Autos in der Formel 1 in dieser Saison rasant zugenommen hat. In Miami war die Pole-Zeit beispielsweise zwei Sekunden schneller als noch im Vorjahr. Die FIA möchte in Zusammenarbeit mit Pirelli diese Entwicklung einbremsen und setzt deshalb auf die neue Spezifikation der Reifen.

Gute Entwicklung der Formel-1-Teams

Simulations-Daten sind in der Formel 1 eine wichtige Datenquelle. Die FIA gab an, dass die Leistungen der Autos in Sachen Geschwindigkeit und Abtrieb im Vergleich zu den Tests vor der Saison deutlich gestiegen sind. Es gilt auch als wahrscheinlich, dass diese im Laufe des Jahres weiter zunehmen werden.

„Wir haben in den ersten Rennen dieser Saison gesehen, wie viel mehr Leistung die 2023er-Autos im Vergleich zum letzten Jahr haben und das ist dem außergewöhnlichen Entwicklungstempo aller zehn Teams zu verdanken“, erklärte Pirelli-Motorchef Mario Isola.

Test in der Formel 1 ab Silverstone

Obwohl die Reifen-Spezifikation erst für 2024 geplant war, wird sie noch in diesem Jahr durchgeführt. Erstmals sollen die neuen Reifen beim elften Rennen der Saison auf der traditionsreichen Strecke von Silverstone zum Einsatz kommen. Bis dahin dürfen die Teams diese jedoch noch testen.

„Um allen Teams die Möglichkeit zu geben, die neue Konstruktion unter gleichen Bedingungen zu testen, wird Pirelli zwei zusätzliche Reifensätze pro Auto liefern, die im FP1 und FP2 beim Großen Preis von Spanien zum Einsatz kommen“, führte Isola an. (jari)