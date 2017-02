Hambüchen bekomvmt sein "Goldreck" vom Olympia 2016

190 Tage nach dem Triumph

+ © dpa Fabian Hambüchen am Reck bei Olympia 2016. © dpa

Wetzlar - Exakt 190 Tage nach dem Olympiasieg von Fabian Hambüchen ist sein "Goldreck" von Rio de Janeiro im hessischen Kunstturn-Landesstützpunkt in Wetzlar angekommen.

Am Mittwoch wurde das Gerät in der Turnhalle der August-Bebel-Schule aufgebaut - mit Geschenkschleife an der Stange.

"Geil", sagte Hambüchen, als er die Schleife gegen 12.30 Uhr entfernte. Das Reck soll nach dem Willen Hambüchens kein Ausstellungsstück sein, sondern im normalen Trainingsbetrieb von den Athleten genutzt werden.

Das Königsgerät der Kunstturner war Ende Januar per Frachtschiff nach Deutschland gekommen. Ein Streik beim brasilianischen Zoll und umfangreiche Formalitäten hatten die Verschiffung immer wieder verzögert. Das Reck wurde nach der Ankunft in Deutschland von einer Stuttgarter Spedition für den Weitertransport nach Wetzlar vorbereitet.

Nach seinem Triumph in der südamerikanischen Metropole hatte Deutschlands Sportler des Jahres erwogen, das Gerät zu kaufen. Dann aber ergriff der Hersteller (Spieth) die Initiative und schenkte es Hambüchen.

SID