Klassenerhalt, Abstieg, Relegation – für den TV Neerstedt ist im Saisonfinale noch alles drin

Von: Jürgen Prütt

Einsatz fraglich: Neerstedts Torhüterin Rieke von Seggern ist krank. © Tamino Büttner

Neerstedt – Der Countdown läuft! Klassenerhalt, Abstieg oder Relegationsplatz – für die Handballerinnen des TV Neerstedt ist an diesem Freitag, 20 Uhr, im Oberliga-Finale beim Wilhelmshavener HV alles möglich.

Fakt ist: Mit einem Sieg beim Tabellenvierten aus der Jadestadt hätte die Crew aus der Gemeinde Dötlingen zumindest den Relegationsplatz zwölf sicher. Der punktgleiche TV Dinklage könnte tags darauf selbst mit einem Heimerfolg gegen den Rangzweiten HSG Hunte-Aue Löwen nicht mehr an den Neerstedterinnen vorbeispringen. Verliert die Mannschaft von Trainerin Cordula Schröder-Brockshus in der Nordfrost-Arena – das Hinspiel ging mit 39:19 an den WHV – dann wäre am Samstag Daumendrücken für die Löwinnen angesagt.

Ob die Tabellenzwölften der Oberligen Niedersachsen und Nordsee einen fünften Absteiger ausspielen, hängt am VfL Stade. Der VfL hat in der 3. Liga den direkten Klassenerhalt verpasst und muss nun abwarten, wie viele Oberligisten ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen. Müssen die Staderinnen runter in die Oberliga, dann würde in der zweigeteilten Staffel an den ersten beiden Juni-Wochenenden ein zusätzlicher Absteiger ermittelt. Der Zwölfte der Staffel Nordsee hätte im entscheidenden Rückspiel Heimrecht.

Aber noch hat der TV Neerstedt sein Schicksal selbst in der Hand. „Im Hinspiel waren wir chancenlos. Wilhelmshaven hat nach einer schwachen Hinrunde in der Rückserie seine Form gefunden. Wäre alles normal gelaufen, dann hätte der WHV wohl ganz oben mitgemischt“, fährt Cordula Schröder-Brockshus mit Respekt an die Jade. Ihre aktuell gute Form unterstrich die Mannschaft von WHV-Trainer Kai Flathmann in der Vorwoche mit dem 36:22 bei der HSG Hude/Falkenburg. Pia Mertens (10 Tore) und Katharina Schanko (9/5) trafen für die Gäste am besten. Schanko (182 Saisontreffer) nimmt in der Oberliga-Torschützenliste Rang drei ein, Mertens mit 137 Buden Platz zwölf.

Bei den Gästen verpasst Linksaußen Stefanie Hanuscheck das Finale wegen ihres Fingerbruchs aus der Partie gegen den TV Dinklage. Ein Fragezeichen stand Mitte der Woche noch hinter Rieke von Seggern (krank). Sollte Neerstedts Torfrau nicht rechtzeitig fit werden, dann würde Sina Huntemann wohl die Alleinunterhalterin zwischen den Pfosten geben. Torwarttrainerin Romina Kahler fällt als Ersatz aus. „Romi ist auch schon seit über einer Woche krank“, erläutert Cordula Schröder-Brockshus.

Sollte es am Ende nicht zum Klassenerhalt reichen, erwartet die B-Lizenztrainerin keine zusätzlichen Abgänge. „Der Kader würde auch in der Landesliga zusammenbleiben“, unterstreicht Cordula Schröder-Brockshus.