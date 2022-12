VfL Wildeshausen hat Spitzenreiter Oldenburger TB II am Rande der Niederlage

Hatte immer eine Antwort parat: Wildeshausens Angreifer Manuel Meyer (vorne). © Tamino Büttner

Wildeshausen – Nur haarscharf sind die Oberliga-Volleyballer des VfL Wildeshausen an einer faustdicken Überraschung vorbeigeschrammt. Lediglich zwei Punkte fehlten dem Tabellenvierten, um dem ungeschlagenen Spitzenreiter Oldenburger TB II die erste Saisonniederlage beizubringen. Am Ende behauptete sich die Oldenburger Drittliga-Reserve mit 3:2 (21:25, 21:25, 25:23, 27:25, 15:11). Die Wildeshauser durften sich immerhin mit einem nicht einkalkulierten Punkt trösten.

Im vierten Satz war die Sensation in der OTB-Halle Am Haarenesch zum Greifen nah: Die Gäste führten mit 23:21, verloren den Durchgang aber noch mit 25:27 in der Verlängerung und hatten wenig später auch im Tiebreak mit 11:15 das Nachsehen.

Zu Beginn der Partie hatten die Wildeshauser noch Probleme bei der Annahme der Oldenburger Sprungaufschläge, so dass sie mit 7:10 in Rückstand gerieten. Davon ließ sich die Crew um Spielertrainer Frank Gravel aber nicht beeindrucken und erkämpfte sich anschließend die Bälle in der Abwehr zum 15:11. Mit fünf Punkten in Folge zum 19:17 holten sich die Hausherren die Führung aber zurück. Der Satz drohte zu kippen. Doch die Wildeshauser blieben ruhig, machten die nächsten vier Punkte und transportierten den Vorsprung zum Satzgewinn.

Diesen Schwung nahm der VfL mit in den zweiten Abschnitt, in dem er sich eine 6:3-Führung holte. Was der OTB auch probierte – die Wildeshauser Angreifer Andreas Fortmann und Manuel Meyer hatten immer die passende Antwort. So holten sich die Gäste auch den zweiten Durchgang.

„Leider ging die Fehlerquote bei den Aufschlägen im dritten Satz deutlich nach oben“, bedauerte Gravel. Das brockte seinem Team einen 9:13-Rückstand ein. Die Wildeshauser fanden aber wieder in ihren Rhythmus und holten sich beim 15:14 erstmals die Führung. Die hielt aber nur kurz. Nach einem weiteren Aufschlagfehler hieß es 17:21. Die nächsten drei Punkte gingen an den VfL, der nun seine Chance witterte. Allerdings waren die Oldenburger im Sideout stabil und stellten mit 25:23 den Anschluss her.

Der vierte Satz war stark umkämpft. Die Führung wechselte ständig hin und her. Zunächst lagen die Wildeshauser mit 9:6 vorn, dann gerieten sie mit 14:17 ins Hintertreffen. Es folgte die stärkste Phase des VfL. Beim Stand von 23:21 ging der Ball mehrfach über das Netz – mit dem besseren Ende für die Oldenburger. Anschließend rutschte den Wildeshausern bei der Annahme gleich zweimal der Ball durch die Finger, was dem OTB den ersten Satzball bescherte. Diesen und einen weiteren konnten die Kreisstädter zwar abwehren, doch beim dritten packte der Oldenburger Block zu und erzwang den Satzausgleich.

Im Tiebreak konnten die Wildeshauser den 4:7-Rückstand beim 10:10 egalisieren. Missverständnisse bei der Annahme nutzten die Oldenburger zum 12:10 und 13:11. Diesen Vorsprung ließ sich der Klassenprimus dann nicht mehr nehmen.

Trotz des unverhofften Punktgewinns rutschte der VfL Wildeshausen in der Tabelle auf den sechsten Platz ab. Nach einer fünfwöchigen Pause geht es am Samstag, 14. Januar, 15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel bei Schlusslicht Tecklenburger Land Volleys II weiter. „Die TeBus müssen wir unbedingt schlagen, wenn wir nicht noch in den Abstiegskampf geraten wollen. Mit der gegen den Oldenburger TB II gezeigten Leistung ist das aber auf alle Fälle möglich“, erläuterte Gravel.

VfL Wildeshausen: Frank Gravel, Marcel Junel, Manuel Meyer, Robin Gottwald, Helge Mildes, Marek von der Mehden, Conrad Florian Kramer, Andreas Fortmann, Michail Schumacher, Marco Backhus.