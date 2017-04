Zwei lupenreine Hattricks: Fortmann lässt Tore sprechen

Harpstedt/Wildeshausen - Tore satt gab es in der Fußball-Bezirksliga der A-Junioren. Allein 14-mal zappelten die Netze in der Partie zwischen dem TuS Heidkrug und der SG DHI Harpstedt (5:9). Siebenmal ließen es der VfL Wildeshausen und der TSV Ganderkesee klingeln (3:4).

TuS Heidkrug – SG DHI Harpstedt 5:9 (2:6): Tag des offenen Tores am Bürgerkampweg! „Wir haben in der ersten Halbzeit richtig klasse Fußball gespielt“, freute sich DHI-Coach Michael Würdemann. Allerdings verpasste es seine Crew zunächst, für Zählbares zu sorgen. Stattdessen vollendete Dierk Fischer einen Konter zum 1:0 für die Platzherren (14.). Den Gästen boten sich weiter Chancen in Hülle und Fülle. Nach dem 1:1 durch Hannes Neuhaus (17.) begann die große Show des Niklas Fortmann: Mit einem lupenreinen Hattrick stellte der DHI-Angreifer auf 4:1 (18./20./34.). Fischer verkürzte auf 2:4 (42.), ehe Matthes Barenbrügge (43.) und Leo Geyer (44.) das halbe Dutzend voll machten. Geyer hatte vor der Pause sogar noch die Gelegenheit zum 7:2, doch er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Heidkrugs Keeper Niklas-Max Göretzlehner (45.).

Im zweiten Abschnitt markierte Ole Braun das 3:6 (56.), bevor Niklas Fortmann mit einem weiteren Hattrick auf 9:3 erhöhte (60./62./74.). „Die sechs Treffer sprechen für sich. Niklas hat seine Chancen eiskalt genutzt“, lobte Würdemann seinen Offensivmann. Dagegen ärgerte er sich, dass Heidkrug durch Ole Braun (81./90., Foulelfmeter) noch zu zwei weiteren Treffern kam. „Das war absolut unnötig. Wir müssen unsere Schwächen in der Defensive schleunigst in den Griff kriegen. Zum Glück haben wir vorne einen, der auch mal sechs Dinger macht.“

VfL Wildeshausen – TSV Ganderkesee 3:4 (2:2): Es bleibt dabei: „Wir haben mal wieder ein Tor zu wenig gemacht oder eins zu viel gekriegt – egal, wie man es nimmt“, sagte VfL-Coach Dirk Lenkeit, nachdem sein Team zum zwölften Mal in Folge leer ausgegangen war. Dabei hatte die Partie für die Krandel-Kicker ausgesprochen gut begonnen: Pascal Schmidt erzielte bereits in der dritten Minute das 1:0. Als die Wildeshauser den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekamen, besorgte Mika Drieling das 1:1 (14.). Mit Windunterstützung erzielte Byron Lee Garcia das 2:1 für die Gäste (23.). Per Schlenzer ins lange Eck sorgte Geisedin Omari für den 2:2-Pausenstand (35.). „Das hat er wirklich gut gemacht“, lobte Lenkeit seinen Torschützen.

Nach dem Seitenwechsel veredelte Mika Drieling einen schönen Spielzug zur erneuten Gästeführung – 3:2 (52.). Anschließend drückten die Platzherren. „Und wir waren auch nah am Ausgleich dran“, berichtete Lenkeit. Stattdessen kassierte seine Elf das 2:4 durch Dennis Hasselberg (76.). „Das waren zwei Meter Abseits“, ärgerte sich Lenkeit. Mehr als das 3:4 durch Marius Petermann, der den Ball nach einem Pfostentreffer von Kevin Strumpski über die Linie drückte (79.), war für die Wildeshauser nicht drin. „Wir haben wieder durch eigene Fehler die Punkte verschenkt“, haderte Lenkeit. - mar