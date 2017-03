Zwei Landestitel! Wildeshauser Tanz-Teams jubeln im Kollektiv

wildeshausen - Äußerst erfolgreich kehrten die Teams des SC Wildeshausen von der Landesmeisterschaft „NTB Dance“ zurück, die der SC Rot-Weiß Volkmarode ausgerichtet hatte. Die „Estrellas“ freuten sich über die niedersächsische Vizemeisterschaft bei den Kindern, die Gruppe „Movido“ feierte in der Konkurrenz „18+“ sogar die Goldmedaille, und auch das Finale der Jugend gewannen die Wildeshauser – mit der Formation „Sonadora“. Die Landestitel bedeuteten gleichzeitig die Qualifikationen zur Deutschen Meisterschaft und zum Pokalwettkampf beim deutschen Turnfest in Berlin im Juni.

Die Wildeshauser Gruppen hatten sich in den vergangenen Monaten intensiv auf diesen Wettkampf vorbereitet und die eine oder andere Extraschicht eingelegt.

In der Konkurrenz „18+“ war „Movido“ mit dem Thema „Rio 2014 – 11 Spieler, 1 Ball, die Mannschaft!“ am Start. 2016 hatten sie bereits den Landestitel mit in die Kreisstadt genommen, dementsprechend groß war nun der Erwartungsdruck. Auf der Fläche legte sich allerdings die Anspannung, und die jungen Frauen schafften es, fast die gesamte Halle mitzureißen. „Die Stimmung in Braunschweig war einfach der Hammer“, schilderte SC-Trainerin Tatjana Kasper.

Im starken Teilnehmerfeld der Jugend mit 16 Teams waren gleich drei Wildeshauser Formationen am Start. „Sonadora“ tanzte direkt nach „Movido“ zu „Katakomben von Paris“, die „Jancapis“ hatten sich „Auf der Rennstrecke“ mit auffälligen roten Overalls zum Thema gemacht, und die „Bellessas“ zeigten den „Alltag eines Blinden“. Alle drei SC-Teams zeigten ausdrucksstarke und sehr synchrone Auftritte. Und dies sollte sich lohnen.

Im Finale durften sich noch einmal die besten vier „18+“-Gruppen und die besten drei Jugendgruppen dem Kampfgericht zeigen. Das Geschrei im Wildeshauser Lager war dementsprechend groß, als „Movido“, „Sonadora“ und die „Jancapis“ im Finale auf die Fläche durften.

Alle drei Mannschaften legten nochmal eine bessere Leistung als in der Vorrunde hin – und die Halle bebte während des Finales.

„Bei der Siegerehrung konnte nicht jeder gleich fassen, was passierte“, fasste Tatjana Kasper die Bekanntgabe der Ergebnisse zusammen: In der „18+“ bejubelte „Movido“ die Titelverteidigung mit einer unglaublichen Punktzahl von 17,65 Zählern. Sowohl die A-Note von 8,85, bei der es um die Schwierigkeiten, Choreografie und die Musik geht, als auch die B-Note mit 8,8, bei der die Ausführung, Synchronität und Präsentation bewertet werden, waren sehr gut. Somit freuten sich die Wildeshauserinnen noch zusätzlich über den Pokal mit der Tageshöchstwertung – mit 17,65 von 20 Punkten.

In der Jugend freuten sich die „Bellessas“ riesig über Platz sechs mit 12,2 Punkten. Somit erreichten sie ebenfalls die Qualifikation zum Turnfestpokal. Noch mehr Jubelschreie gab es bei den „Jancapis“ über Rang drei. Kaum Worte fanden hingegen die Tänzerinnen von „Sonadora“, die ganz oben auf dem Podest landeten. „Einfach unglaublich! Somit fahren wir gemeinsam mit ,Movido’ zur Deutschen Meisterschaft“, jubelte Kasper. Mit 16,35 Punkten und der höchsten A-Note von neun Punkten überragten die Mädchen.

Auch bei der Kinder-Konkurrenz, in der die „Estrellas“ gegen 16 weitere Teams ran mussten, überzeugte der SC. Die Schützlinge von Hannah Freytag und Theresa Kosellek gingen mit ihrem Thema „Wickie und die starken Männer“ ins Rennen. Einen Podestplatz hatten sie sich vorgenommen, doch im Finale setzten die Sportlerinnen noch eins drauf: Platz zwei und der Vizemeistertitel gingen an sie!

„Alle Wildeshauser Dance-Teams freuen sich riesig über diese Platzierungen und danken dem Ausrichter für die tolle Veranstaltung, die noch ewig in unseren Köpfen bleiben wird“, unterstrich Tatjana Kasper – und schloss in diesen Dank auch die mitgereisten Fans ein.