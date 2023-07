Brettorfs Faustballer benötigen bei der DM in Unterhaugstett vor allem Geduld

Von: Sven Marquart

Hoffen auf Edelmetall: Trainer Klaus Tabke (M.) und die Faustballer des TV Brettorf wollen eine DM-Medaille. © Sven Marquart

Brettorf – Die Ausgangsposition ist glänzend. Durch den Staffelsieg in der 1. Bundesliga Nord haben sich die Faustballer des TV Brettorf direkt für das Halbfinale bei der deutschen Meisterschaft qualifiziert. Dort ist allerdings Geduld gefragt. Denn die Crew von Trainer Klaus Tabke greift bei den Titelkämpfen in Unterhaugstett an diesem Wochenende als Letztes ins Geschehen ein. Das heißt: nicht vor Samstag, 18 Uhr. Bis dahin ist Warten angesagt.

„Und das schlaucht bei diesen Temperaturen“, sagt Tabke. Denn wenn die Wetterprognosen für den Nordschwarzwald stimmen, klettert das Thermometer weit über die 30-Grad-Marke. Es droht also eine Hitzeschlacht.

Die Brettorfer starten bereits an diesem Freitag um 10 Uhr mit dem Bus zu der gut 600 Kilometer langen Anreise. Der Weg ist weit, und im Heimatdorf steigt an diesem Wochenende außerdem das Schützenfest. Deshalb rechnet Tabke damit, dass sein Team diesmal nicht von so vielen Schlachtenbummlern begleitet wird wie bei früheren DM-Turnieren.

Um die Reisestrapazen aus den Knochen zu schütteln, die Körperfunktionen zu aktivieren und die Wartezeit sinnvoll zu nutzen, wird der TV Brettorf am Samstagvormittag im benachbarten Calw zunächst noch ein Trainingsmatch bestreiten. Als Sparringspartner hat Co-Trainer Tim Lemke eine international erfahrene Auswahlmannschaft organisiert. „Wie lange wir spielen, machen wir davon abhängig, wie sich die Temperaturen entwickeln“, erläutert Tabke. Aus dem gleichen Grund wird der 58-Jährige dann spontan entscheiden, ob die ganze Mannschaft oder nur das Trainerduo den kommenden DM-Kontrahenten unter die Lupe nimmt.

Brettorfs Halbfinalgegner wird im Qualifikationsspiel zwischen dem Südzweiten TV 1880 Käfertal und dem Norddritten Leichlinger TV ermittelt. „Von der Papierform würde ich ganz klar auf Käfertal tippen“, sagt Tabke. Die Mannheimer sind nicht nur amtierender deutscher Vizemeister, sondern waren durch Nick Trinemeier, Marcel Stoklasa und Felix Klassen auch mit drei Akteuren beim Nominierungslehrgang für die Weltmeisterschaft vertreten – wenngleich es letztlich nur Angreifer Trinemeier in den deutschen WM-Kader schaffte. „Käfertal ist wesentlich abgeklärter. Aber auch dieses Spiel muss erstmal gespielt werden. Ich freue mich jedenfalls über jeden Satz, den Leichlingen gewinnt“, sagt Tabke. Nachdem sich der Außenseiter aus der Blütenstadt in der vergangenen Hallensaison erstmals für eine deutsche Meisterschaft qualifizieren konnte, feiern die Mannen um Kapitän Christian Weber nun auch auf dem Feld ihre DM-Premiere. Allerdings ist der Einsatz von LTV-Abwehrspieler Felix Hasenjäger wegen einer Verletzung fraglich.

Im zweiten Qualifikationsspiel stehen sich der Nordzweite TSV Hagen 1860 und der TV Unterhaugstett gegenüber. Die Schwaben hatten die Punktrunde der 1. Bundesliga Süd als Sechster beendet und sind dank des Ausrichterfreiplatzes bei der DM startberechtigt. Der Sieger dieser Partie trifft im Halbfinale auf den Topfavoriten, Titelverteidiger und Serienmeister TSV Pfungstadt.

„Wir wollen eine Medaille holen. Dazu haben wir zwei Chancen. Es wäre schön, wenn wir gleich die erste nutzen könnten. Wenn man im Halbfinale ist, will man auch ins Endspiel“, sagt Tabke. Allerdings seien die Gegner nicht zu unterschätzen: „Das sind die Topmannschaften Deutschlands – da ist auch viel von der Tagesform abhängig.“

Mit nur zwei Saisonniederlagen waren die Brettorfer die konstanteste Mannschaft im Norden. Nach der 2:5-Auftaktpleite bei der Berliner TS setzte es ausgerechnet zum Abschluss noch ein 3:5 gegen den DM-Konkurrenten aus Hagen. „Das sollte aber kein Problem sein“, meint Tabke. Vielleicht war es sogar ein Dämpfer zur rechten Zeit. „Im Training haben alle noch eine Schippe draufgelegt und in den letzten zwei Wochen sehr konzentriert an den Defiziten gearbeitet“, berichtet der TVB-Coach.

Gegen Hagen war Vincent Neu nicht dabei. Außerdem verletzte sich Elias Borchers während der Partie an der Schulter. Bei der DM wird Angreifer Neu ebenso mitmischen wie U 18-Nationalspieler Borchers. Im Gegensatz zu Kapitän Malte Hollmann, der wegen Kniebeschwerden bereits große Teile der Saison verpasst hat. Ansonsten vertraut Tabke auf seine bewährten Kräfte Hauke Rykena, Hauke Spille, Tom Hartung, Marcel Osterloh und Moritz Cording.