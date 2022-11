Zunfts Wunsch: ein Sieg zum Abschied

Von: Sven Marquart

Das war’s für ihn: Wie geplant endet das Engagement von Eckard Zunft beim Harpstedter TB. © Tamino Büttner

Landkreis – Der TV Dötlingen befindet sich bereits in der Winterpause. Das Auswärtsspiel des Tabellendritten beim VfR Wardenburg wurde auf Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr, verlegt. Die anderen 14 Teams der Fußball-Kreisliga müssen noch einmal ran – so es die äußeren Bedingungen zulassen.

SF Wüsting – FC Huntlosen (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 3:0): Der FC Huntlosen hat am Sonntag die rote Laterne vom KSV Hicretspor übernommen. „Du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die anderen immer mitverlieren. Aber wichtiger als der Tabellenplatz wäre es, mal wieder Punkte zu holen“, sagt FCH-Coach Georg Zimmermann. Zuletzt ging sein Team neunmal in Folge leer aus. Mit Wüsting (16 Saisontreffer) und Huntlosen (19) begegnen sich die beiden harmlosesten Offensivreihen. „Dafür hat Wüsting aber viele Punkte geholt“, meint Zimmermann. Sieben Zähler hat der Aufsteiger mehr auf dem Konto als die Gäste. Das Schlusslicht muss ohne Pascal Wollenweber, Eike Fiedler, Malte Bolling und Jan Deters auskommen. Hinter den angeschlagenen Sebastian Merz, Dennis Jielg und Kolja Schrinner stehen Fragezeichen.

FC Hude II – Beckeln Fountains (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 3:4): Angesichts „arger Personalprobleme“ hätte Beckelns Trainer Matthias „Jupp“ Büsing nichts gegen eine Spielabsage. Sieben Akteure fallen sicher aus. Der Einsatz von Malte Sander, Luca Weichler und Christoph Hartlage ist fraglich. Vor allem Beckelns Defensivabteilung ist ziemlich ausgedünnt. „Jetzt werden die Leute aus der zweiten Reihe gebraucht“, sagt Büsing und denkt dabei zuerst an Max Würdemann und Jann Lüllmann. Aktuell haben die Fountains vier Punkte Vorsprung auf den Tabellennachbarn aus Hude. „Verlieren ist verboten“, sagt Büsing. „Mit einem Unentschieden würden wir Hude auf Distanz halten, bei einem Sieg sind es sieben Punkte – das wäre grandios“, meint der 51-Jährige. Beim knappen Hinspielerfolg hatte es seine Crew nach einer 3:0- und 4:1-Führung „noch einmal unnötig spannend gemacht“. Das würde er sich diesmal gern ersparen.

Harpstedter TB – TSV Ganderkesee (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 6:0): Wegen eines schon länger geplanten Sylt-Trips wird Eckard Zunft die Partie verpassen. Somit war das 0:4 gegen den TV Dötlingen seine letzte Partie als HTB-Coach. „Ein blöder Abschied“, findet der 64-Jährige. Trotzdem wird er sein Engagement in Harpstedt – wie im Sommer vereinbart – beenden. Zunft war für den bisherigen Übungsleiter Marcus Metschulat eingesprungen, der aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war und auch weiterhin nicht zur Verfügung steht. HTB-Fußballspartenleiter Michael Würdemann ist jedoch zuversichtlich, schon in wenigen Tagen einen neuen Trainer vorstellen zu können. Die Gespräche mit einem Kandidaten seien weit fortgeschritten. „Das Positive überwiegt“, bilanziert Zunft und äußert einen Wunsch an Co-Trainer Thorsten Eppler und die Mannschaft: „Wir wollen gewinnen und wenn möglich als Tabellenführer überwintern.“

TV Munderloh – VfL Wildeshausen II (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 10:2): „Ich wäre froh, wenn wir spielen könnten – unser Lazarett hat sich komplett aufgelöst“, sagt Selcuk Keyik. Der VfL-Coach kann wieder mit Hauke Glück, Jonas Pleus, Marius Meier, Philipp Finger und Luca Stöver planen. Lediglich Marcel Fiedler und Kevin Schwarze fallen krank aus. Zudem haben die Krandel-Kicker nach der Hinspielklatsche „noch etwas gutzumachen“, betont Keyik. Beim 2:10 war sein junges Team „noch in der Findungsphase“ und wurde vom Titelaspiranten „brutal ausgespielt“. Das soll nun anders werden. „Ich will nicht so naiv sein und sagen, dass wir Munderloh von der Platte fegen. Aber auf einem tiefen Platz können wir sicherlich eher für eine Überraschung sorgen“, glaubt Keyik.

Paul Leis und Marcel Maus coachen TV Jahn Nach dem Rücktritt von Arend Arends hat Fußball-Kreisligist TV Jahn nun sein neues Übungsleiterduo vorgestellt. Den Posten des Chefcoaches hat der frühere Jahn-Spieler und -Jugendtrainer Paul Leis übernommen. Als Co-Trainer steht ihm Marcel Maus zur Seite, der seit Arends’ Ausstieg Mitte Oktober als Interimscoach fungiert hatte. „Beide zusammen bringen eine gute Mischung aus Erfahrung und neuen Impulsen in den TV Jahn und sind zudem mit der Mannschaft genügend vertraut, so dass sie dem Team schnell und nachhaltig weiterhelfen können“, heißt es auf der Facebook-Seite des Tabellenfünften. Die Heimpremiere des Gespanns Leis/Maus ist schon mal gelungen: Am vergangenen Freitag gab es einen 3:0-Erfolg über den VfL Wildeshausen II.